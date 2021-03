Ellemann vil sænke forsamlingsforbud til to personer i Vollsmose

Hvis ikke der bliver grebet hurtigt og konsekvent ind over for coronasmitten i Vollsmose, så risikerer det at påvirke hele landets mulighed for genåbning.

Centralt står at sænke forsamlingsforbuddet til to personer i Vollsmose. Det skal følges op med bøder til dem, der måtte vælge at trodse forbuddet samt endnu mere mobil testning, for at bryde smittekæderne.

- Jeg ønsker at slå ned på smitten lokalt, der hvor den kommer frem. Det er forudsætningen for, at vi åbne det danske samfund.

- Smitten stiger voldsomt i Vollsmose, og jeg mener, at der er behov for at sætte hårdt ind for at få det bremset, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han afviser dog, at tvangstestning kan være en mulighed for at få brudt smittekæderne.

- Tvangstestning mener jeg ikke, er en løsning. De andre steder, hvor man har sat massivt ind med testning, har man gjort det ad frivillighedens vej. Det gjorde man også i Nordjylland, da der var nedlukning der. Det synes jeg, at man skal tage udgangspunkt i, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Men du vil sænke forsamlingsforbuddet til to personer, det er vel også meget indgribende i folks personlige frihed?

- Jo, det er voldsomt indgribende. Men det er vi nødt til at gøre de steder, hvor vi ser smitteudbrud på den her måde. Ved at lave noget, der er indgribende for nogle få, så sikrer vi, at det ikke bliver indgribende for resten af Danmark på længere sigt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

For fjerde dag i træk er incidenstallet i Vollsmose steget, og derfor bør de skærpede restriktioner indføres "nu", siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Hvis det er muligt for statsministeren at aflyse folks bryllupper med 24 timers varsel, så er det vel også muligt at få bremset et smitteudbrud i en bydel, siger han.

Odense Kommune har indkaldt til pressemøde om situationen på Abildgårdskolen klokken 16.30.