Ellemann vil øge hjælpepakker: Beder Wammen om forhandling

20.000 virksomheder har ansøgt om lønkompensation, og de 42.315 personer, der har meldt sig ledige siden 9. marts, vidner om, at krisen kradser.

Økonomiske hjælpepakker til virksomheder, kulturlivet og medier er allerede lavet på Christiansborg, men mange virksomheder lider alligevel under coronaudbruddet.

Krisen er dyb, og derfor beder Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu finansminister Nicolai Wammen (S) om at komme tilbage til forhandlingsbordet.

Venstre vil blandt andet forlænge den økonomiske støtte med en måned. I øjeblikket udløber den i begyndelsen af juni. Venstre vil også sænke grænsen for, hvor stort et tab en virksomhed skal have i omsætningen, før den kan få støtte.

- Der er brug for yderligere tiltag. Det handler om at forhindre fyringer af medarbejdere.

- Krisen ser ud til at blive længerevarende og mere alvorlig end først antaget, og derfor vil vi forlænge perioden for økonomisk støtte. Og så skal vi sikre, at virksomhederne kan få dækket de faste udgifter, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han sendte fredag et brev til Nicolai Wammen med en liste af foreslåede tiltag.

Venstre foreslår også, at loftet hæves, så de store virksomheder kan få endnu mere hjælp. I øjeblikket er loftet for dækningen af faste udgifter på 60 millioner kroner.

Til gengæld for mere hjælp skal de store virksomheder "udvise samfundssind", mener Ellemann-Jensen.

Det betyder, at virksomhederne ikke må udbetale udbytte for regnskabsåret 2020.

- Fra samfundets side holder vi hånden under danske virksomheder. Det er klart, når man gør det, så skal de samme virksomheder ikke i samme regnskabsår sige: "Vi red stormen af og ovenikøbet så godt, at vi har fået et overskud, som vi giver til vores aktionærer".

- Det overskud, man måtte få, skal bruges til at konsolidere virksomheden, mener jeg, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formanden vil gerne til forhandlingsbordet hurtigst muligt.

- Jeg er klar til at troppe op til forhandlinger inden for den næste halve time, hvis det skulle være nødvendigt. Jeg har lige lidt transporttid ind til byen, men ellers er jeg klar, siger han lørdag morgen.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv regner med, at der i marts bliver et samlet omsætningstab på mellem 35 og 52 milliarder i den danske serviceøkonomi.

Tabet for april bliver formentligt endnu større, vurderer organisationen.