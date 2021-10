Ellemann vil måles på om vælgerne får mere frihed

- Jeg vil måles på, om I får mere frihed til at vælge jeres eget. Til at skabe jeres eget. Til at eje jeres eget. Og til at træffe de valg, der er bedst for jer.

Her vil Venstre-folkene fejre partiets 150 års jubilæum og se frem mod kommunalvalget, der for alvor går i gang, når valgplakaterne hænges op 23. oktober.

I Ellemanns tale er det dog især budskabet om mere frihed til danskerne, der fylder. Landsmødesalen er dekoreret med store blå og orange bannere med budskaberne "Mere frihed" og "Flere muligheder". I talen giver Venstres formand et "frihedsløfte".

- Et løfte om at vi skal have et samfund, hvor staten bestemmer mindre, og hvor danskerne bestemmer mere.

- Når jeg bliver statsminister, skal en borgerlig regering måles på, om Danmark bliver et mere frit samfund med flere muligheder for os alle sammen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han peger på helt konkrete områder som frit valg for ældre til at afgøre, hvor de vil have mad, rengøring og hjemmehjælp fra. Og mulighed for at vælge en privat fødeklinik.

Men grundlæggende er der tale om en "værdikamp", lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen. Han udpeger Mette Frederiksens S-regering som hovedfjenden.

- Det er lige her, at vi har en af de væsentligste skillelinjer i dansk politik. Vil man Mette Frederiksens ensretning og færre muligheder, eller vil man mere frihed og flere muligheder. Jeg vælger det sidste, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han fastslår i talen, at staten ikke skal gøre danskerne ens, men sørge for, at alle har muligheder, så de kan vælge det liv, de ønsker.

- Om vi vil slå os ned på landet eller i byen. Om vi vil uddanne os til lastbilmekaniker eller advokat. Om vi vil gå i gymnasiet i Randers eller Hobro. Om vi vil bo på det ene eller det andet plejehjem. Valget skal være vores eget. Selvfølgelig skal det. Mennesker er ikke ens. Og vi skal ikke tvinges ned i samme kasse, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han fastslår i talen, at Venstre også ønsker at fjerne modregningen i folkepensionen, hvis man stadig gerne vil arbejde.

Venstre vil desuden udvide regeringens forsøg med syv såkaldte frikommuner til hele landet. Frikommunerne har man øget frihed for statslige regler, så servicen til borgerne kan indrettes lokalt.