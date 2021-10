Ellemann vil ikke opstille mål for svært kommunalvalg

Sådan lyder det karakteristisk kækt fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. I Venstre er man dog helt bevidste om, at der venter et svært kommunalvalg den 16. november i år.

- Der er ikke nogen dele af Danmark, jeg decideret ikke bryder mig om. Derfor synes jeg, at alle danskere i alle 98 kommuner fortjener en Venstre-borgmester. Det kunne være et succeskriterium for valget.

På landsplan kæmper Venstre med markant tilbagegang i meningsmålingerne. Nogle gange op mod 10 procentpoint. De landspolitiske meningsmålinger slår dog normalt kun igennem med halv kraft ved kommunalvalg. Men det vil også være mærkbar tilbagegang for Venstre.

- Jeg synes, det vil være bedst for alle kommuner, hvis Venstre går frem. Men jeg kan også godt læse meningsmålinger. Og der kan jeg se, at det ser måske ikke ud til fremgang alle steder. Men lad os nu se, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Er der en smertegrænse for, hvad du kan acceptere af tilbagegang?

- Jeg er meget, meget demokratisk anlagt, så jeg kan acceptere præcis det, som vælgerne byder sig selv og hinanden, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I en kommune vil borgerne dog med sikkerhed ikke få en Venstre-borgmester. Det er i Vallensbæk, hvor partiet ifølge formand for Venstre i Vallensbæk Niels Jørgensen ikke har fundet nogen kandidat, der ville stille op.

I resten af landets kommuner samt de fem regioner vil det dog være muligt at stemme på i alt 1732 Venstre-kandidater.

Ellemann har op til kommunalvalget indledt en rundtur til hele landet for at støtte op om kandidater. Det har dog heller ikke ført til offentliggørelsen af et succeskriterium for kommunalvalget.

Spørgsmål: Du må have en målsætning om, hvad der skal til, for at du er tilfreds?

- Det har jeg af indlysende årsager også. Og ad lige så indlysende årsager kommer jeg ikke til at dele den her, siger Jakob Ellemann-Jensen.