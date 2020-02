Send til din ven. X Artiklen: Ellemann vil have møde med Mette F. for at genopbygge tillid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ellemann vil have møde med Mette F. for at genopbygge tillid

V-formanden vil have møde med statsministeren, der skal klarlægge, om udligningsforhandlinger kan fortsætte.

Danmark - 26. februar 2020 kl. 07:17 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Mette Frederiksen (S) skal snarest indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet. Det skal ske for at finde ud af, om og på hvilken måde der er basis for at genoptage forhandlingerne om en kommunal udligningsreform mellem S-regeringen og Venstre. Sådan lyder det i et tweet fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. - Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning. - Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages. - Derfor appellerer jeg til Statsministeren om at indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet snarest, skriver Venstre-formanden. Jakob Ellemann-Jensen gik tirsdag hårdt til Mette Frederiksen under statsministerens spørgetime i folketingssalen. Anledningen var, at en intern mail fra Socialdemokratiet om planlagte "angreb" mod Venstre var havnet i medierne. Mailen, som ved en fejl blev sendt til en journalist på Jyllands-Posten, blev sendt sideløbende med, at regeringen forhandler med Folketingets partier, herunder Venstre, om en kommunal udligningsreform. Den skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner. Jakob Ellemann-Jensen var efter spørgetimen tirsdag inde på, at der skal ske udskiftninger i forhandlingslokalet, efter at afsløringerne om de planlagte angreb på Venstre var kommet frem. Flere topfolk i Socialdemokratiet var nævnt i mailen. - Der er nogle mennesker i det forhandlingslokale lige nu, der skal skiftes ud. Hvem det er, den tager jeg med regeringen. Det bliver et forhandlingslokale, der kun består af politikere, sagde Venstre-formanden tirsdag. Mette Frederiksen beklagede tirsdag mailen, som hun afviste at have kendskab til, inden den blev lækket til offentligheden.

