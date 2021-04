Det går for langsomt med genåbningen, mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Her ses han under tirsdagens spørgetime med statsminister Mette Frederiksen i Folketinget.

Ellemann vil have forsamlingsloft hævet hurtigere end aftalt

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ser gerne, at genåbningsplanen rykkes frem.

Det betyder konkret, at fase 4 af den yderligere genåbning af samfundet skal begynde 6. maj i stedet for 21. maj.

Det siger Ellemann-Jensen forud for torsdagens genåbningsforhandlinger. Der er godt styr på coronasmitten i Danmark, mener han.

- Vi står i en gunstig situation, og det skal vi alle sammen være glade for. Men det skal vi også reagere på og ikke lade som om, at verden er en anden, end den er, siger han.

Det betyder også, at der skal mere fart på, når det gælder om at få hævet forsamlingsloftet.

Efter planen hæves forsamlingsloftet indendørs til 25 personer og udendørs til 75 per 6. maj. Fra 21. maj - altså i fase 4 - er det 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.

Ellemann-Jensen vil ikke lægge sig præcist fast på et tal. Men han siger, at det vil "være naturligt" at tage udgangspunkt i 50/100-modellen allerede fra 6. maj.

Desuden vil Venstre atter gentage sin opfordring om, at alle børn og unge skal fuldt tilbage i skole og på uddannelse.

Ellemann-Jensen vil også gentage sit ønske om, at eksempelvis bryllups- og fødselsdagsfester kan fortsætte til efter klokken 23. Fitnesscentre skal også snart åbne, mener han. Indendørsidræt for voksne står til at åbne fra 6. maj, og det er også på høje tid, mener Venstres formand.

Han vil til forhandlingerne også komme ind på større forsamlinger og større begivenheder til sommer. Eksempelvis musikfestivaler.

Her er der for nylig kommet nogle anbefalinger fra en ekspertgruppe, hvilket umiddelbart mere eller mindre giver dødsstødet til sommerens festivaler, hvis politikerne følger anbefalingerne.

Ellemann-Jensen er forundret over, at sommerlejre og sportsstævner for børn og unge eksempelvis er sidestillet med store musikfestivaler.

- Det er to forskellige begivenheder. Det er to forskellige publikummer, og der er væsentlig flere personer til det ene end det andet, siger han.

Desuden vil Ellemann-Jensen have afskaffet reservationskravet på 30 minutter. Det betyder, at gæster skal bestille bord på en restaurant eller et værtshus mindst 30 minutter inden ankomst, hvis de vil sidde indendørs. Kravet gælder i første omgang til 6. maj, men er blevet kritiseret heftigt den seneste tid.

Hos Dansk Erhverv er administrerende direktør Brian Mikkelsen på linje med Ellemann-Jensen. Fase 4 skal fremrykkes til 6. maj.

- Det vil give fitnesscentrene, organisationslivet og andet fritidsliv en tiltrængt mulighed for at genåbne tidligere end planlagt, siger han i en skriftlig kommentar.

Brian Mikkelsen ser desuden meget gerne en snarlig afklaring på større arrangementer som for eksempel festivaler. Arrangørerne har brug for klarhed, mener han.