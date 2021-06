Ellemann vil have flere unge og udlændinge i job eller uddannelse

Det er en bunden opgave for Christiansborg at få flere unge ind på arbejdsmarkedet, siger Ellemann-Jensen.

- Når vi samtidig ved, at vi inden for ti år risikerer at mangle i omegnen af 100.000 faglærte, og at flere brancher skriger efter arbejdskraft. Ja, så er der noget, der ikke hænger sammen i vores samfund.

- Vi mangler kvikke hoveder og dygtige hænder på vores erhvervsskoler, samtidig med at der er kamp om at komme ind på de mest eftertragtede gymnasier.

- Derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan vi indretter vores ungdomsuddannelser, så det bliver attraktivt for flere at tage sig en uddannelse, siger Ellemann-Jensen.

Han langer ud efter den for nylig indgåede politiske aftale - uden Venstre - om fordelingen af gymnasieelever.

Den nye aftale vil fordele gymnasieelever mere efter forældres indkomst og mindre efter det nuværende afstandskrav. Det skal give mere blandet elevsammensætning på de gymnasier.

- Skal der eksempelvis være en fælles indgang til gymnasier og erhvervsskoler, og kan vi sikre flere muligheder for at læse videre, når man har taget en erhvervsuddannelse?

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at kigge i den retning. For løsningen kan aldrig være at tvinge de unge ned i et excel ark, som vi netop har set det med regeringens gymnasieaftale.

- Hvor man knætackler det frie valg, og politisk bestemmer, hvordan de unge skal fordele sig på deres uddannelser. Det er en ideologisk blindgyde, siger Ellemann-Jensen.

Venstres formand kalder det desuden for en stor udfordring for samfundet, hvis der er for mange arbejdsløse indvandrere.

- For det bremser integrationen, når man ikke kommer ud på arbejdsmarkedet, men i stedet sidder fast i en parallel virkelighed, hvor man hverken behøver at lære dansk eller bidrage til det danske samfund.

- Det kommer til at koste os dyrt i mere end én forstand, hvis vi ikke lykkes med at bruge opsvinget til at få flere indvandrere i arbejde, sige Ellemann-Jensen.

Han advarer regeringen mod at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere, når regeringen følger op til Ydelseskommissionens arbejde. Blandt andet har kommissionen anbefalet at skrotte kontanthjælpsloftet. Det er Venstre lodret imod.

- Lad ikke en historisk mulighed for at få flere ind på arbejdsmarkedet gå til spilde ved at gøre det mindre attraktivt at tage et arbejde.

- I stedet for at hæve ydelserne, skal vi hæve ambitionerne og se længere frem end blot det næste folketingsvalg. Forvent mere af mennesker og stil et rimeligt krav, om at ret og pligt skal følges ad i Danmark, siger han.