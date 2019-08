Ellemann vil fordøje krise inden udmelding om kandidatur

Jakob Ellemann-Jensen vil ikke be- eller afkræfte, at han stiller op som formandskandidat i Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag valgte at trække sig fra posten.

- Lars Løkke Rasmussen har trukket sig, og det betyder, at vi står i en svær situation, men i dag har vi brug for at få plads til at sætte os ned og kigge ud over fjorden, siger han ved partiets hovedbestyrelsesmøde i Brejning.