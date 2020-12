Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, har haft tid til at sætte sig ind i Instrukskommissionens delberetning i sagen mod Venstres næstformand, Inger Støjberg. Beretningen tegner "samlet set et billede af Venstre, som vi ikke kan være tjent med", skriver han på Facebook. (Arkivfoto)

Ellemann støtter rigsretssag mod Støjberg

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er parat til at støtte en rigsretssag mod partiets næstformand, Inger Støjberg.

Det siger han til flere medier.

- Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater. Men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her anklage hængende over os, siger han til Jyllands-Posten.