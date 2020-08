Ellemann slår fast: Venstres politik ligger fast

- Venstre skal blive ved med at være en forandrende kraft, der sikrer, at Danmark fortsat er et af verdens bedste lande at leve i. Det er det, politik bør handle om - at bevæge Danmark fremad.

- Den opgave glæder jeg mig til at tage fat på sammen med resten af Venstre, også selv om Lars ikke vil slippe fortiden. Vores politik ligger fast. Vi er på vej videre, skriver han i et opslag på Facebook.

Løkkes tidligere tanker om et samarbejde hen over midten beskriver han som "en blindgyde" og "ikke en farbar vej".

Ellemann-Jensen betoner, at Danmark har brug for et " borgerligt-liberalt regeringsalternativ".

- For vi bevæger os i den forkerte retning. Derfor har jeg sammen med Venstres folketingsgruppe udstukket en klar kurs. Den har jeg senest fremlagt for Venstres Hovedbestyrelse på et møde i går. Og det var en fornøjelse, skriver han.