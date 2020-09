Ellemann om kvinders brev om sexisme: Rystende læsning

322 kvinder er i lørdagens udgave af Politiken medunderskrivere af et brev om sexisme.

Kvinderne er både nuværende og tidligere medlemmer af i alt otte politiske partier, og de kommer i debatindlægget ind på sexisme og seksuelle krænkelser i dansk politik.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er rystet over, hvad han kan læse.

- Deres brev er rystende læsning, skriver han på Facebook.

- For det er et langt vidnesbyrd om, at der også blandt de politiske partier og i ungdomspartierne kan opleves en kultur, hvor man som kvinde kan blive udsat for ting, som ingen skal udsættes for.

79 af kvinderne har delt deres beretninger om sexisme og overgreb i partierne. Disse kvinder fremstår anonyme, men Politiken har kendskab til deres identitet.

- Én blandt os har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælle.

- De fandt det begge vældigt morsomt, lyder det i en af de 79 beretninger.

- Både som Venstres formand, og som far til en ung kvinde på 16 år, tager jeg skarpt afstand fra den opførsel, der er beskrevet i brevet. Det er på ingen måde i orden, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg vil ikke acceptere, at kvinder er nervøse for at gå på arbejde, at gå til politiske arrangementer, eller at de holder sig fra politik, fordi de skal udsættes for grænseoverskridende opførsel fra deres mandlige kolleger, skriver han.

Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, blev tidligere i denne uge kritiseret for et Facebook-indlæg, der handlede om netop debatten om sexisme.

Nogle mente, at hun - i strid med en tidligere udmelding fra Jakob Ellemann-Jensen - bagatelliserede problemerne med sexisme, hvilket hun selv afviste.

Jakob Ellemann-Jensen, der i øjeblikket er sygemeldt efter at være blevet opereret for to diskusprolapser, understreger, at han og Venstre tager problemet med sexisme meget seriøst.

- Jeg synes, at det er enormt modigt af de 322 kvinder, at de tør stå frem. Det har helt sikkert ikke været en nem beslutning. Tak fordi I råber op. Det er vigtigt at få sat ord på det her.

- Et problem skal anerkendes, før vi kan gøre noget ved det. Nu er det op til os som politiske ledere at sikre, at I bliver taget alvorligt.

- Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at jeg og vi tager det her meget alvorligt i Venstre, skriver han på Facebook.