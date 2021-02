Ellemann om Støjberg-exit: Havde håbet at hun blev

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er "oprigtigt ked af", at Inger Støjberg har meldt sig ud af partiet. Han havde håbet på, at hun blev, skriver han på Facebook.

- Inger har i dag meldt sig ud af Venstre. Det er jeg oprigtigt ked af. Det er utrolig trist, at det er kommet hertil.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg havde håbet, at Inger kunne se sig selv i Venstre i fremtiden. Det kan hun ikke, og det er jeg ked af.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi i Venstre har plads til Inger, og derfor er jeg trist over, at Inger ikke har plads til Venstre, skriver Ellemann-Jensen om den tidligere næstformand i Venstre.

Støjberg meddelte torsdag klokken 10 i Skive Folkeblad, at hun forlader det parti, hun altid har været medlem af. Støjberg udtaler til Jyllands-Posten, at hun ikke havde orienteret Venstres ledelse eller Ellemann-Jensen forinden.

Efter folketingsvalget i 2019 blev Ellemann-Jensen valgt som Venstres formand, mens Inger Støjberg blev næstformand. Men samarbejdet fungerede ikke. Så kort før nytår blev Støjberg opfordret til at gå af. Opfordringen kom fra Ellemann-Jensen selv.

I over en måned har Støjberg overvejet sin fremtid i Venstre. I den forbindelse har hun sendt en lavine af stikpiller i Ellemann-Jensens retning.

Den stil fortsætter hun ufortrødent torsdag. Ellemann-Jensen bevæger Venstre i en helt forkert retning. Og partiets udlændingepolitik er ikke stram nok, lyder det fra Støjberg. Onsdag præsenterede Venstre ellers et nyt udlændingeudspil.

- Jeg kan sige meget klart, at Ingers udmeldelse ikke handler om politik, skriver Ellemann-Jensen.

- Inger og jeg har sammen med Venstres øvrige ledelse udviklet en strategi for Venstre, som folketingsgruppen bakkede op om. Og vi ønsker begge en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er styr på tilstrømningen og respekt for danske værdier.

- Det fremlagde vi et konkret politisk udspil om i går, der skal tage et opgør med den manglende integration, skriver han.

Støjberg medgiver, at hun er enig i udspillet, men der er et kæmpe "men".

- Selv Sofie Carsten Nielsen (De Radikales leder, red.) var ude og sige noget pænt. Der er ingen, der kan være uenige i, at udlændinge skal arbejde, når de kommer til Danmark, siger Støjberg til Jyllands-Posten.

- Problemet er, at man ikke tager grundlæggende fat. Jeg forstår ikke, at det er så svært at få over sine læber, at islam er et problem i Danmark, og jeg synes ikke, det burde kræve uendelige lange diskussioner at blive enige om, at der ikke skal lyde islamiske bønnekald ud over danske byer, eller at vi skal stoppe statsstøtten til muslimske friskoler, som indoktrinerer deres elever med islamisme. Før var Venstre åben for at ændre konventionerne, men det er Jakob Ellemann ikke, siger Støjberg.

Det er ikke kun sagen om næstformandsposten, der har naget Støjberg på det seneste.

I januar måtte Støjberg sande, at Venstre - et flertal af folketingsgruppen - stemmer for en rigsretssag mod hende. Det drejer sig om sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor Støjberg var udlændingeminister.

- Inger står overfor en svær tid med rigsretten. Som jeg har sagt flere gange, tror jeg, der er mere i den sag, end det billede der står tilbage i medierne. Derfor tror og håber jeg bestemt også, at Inger bliver frikendt, skriver Ellemann.