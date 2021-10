Ellemann og Pape ønsker mere arbejdskraft til virksomheder

- Jeg savner svar på de udfordringer, vi står over for lige nu.

- Talen handler for meget om, hvordan vi bruger pengene, frem for hvordan vi tjener dem. Den udfordring, som virksomhederne står med, nemlig manglen på arbejdskraft, bliver ikke rigtig adresseret i talen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Også De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, savner svar på, hvordan der skal skaffes mere arbejdskraft.

- Jeg skal anstrenge mig for at være uenig i store dele af talen. Men jeg savner konkrete svar. Hvordan skal vi få mere arbejdskraft?, siger Søren Pape Poulsen.

Han peger blandt andet på mere udenlandsk arbejdskraft som en af vejene til at løse udfordringen. Et forslag, der støttes af regeringens støtteparti De Radikale.

- Vi skal skaffe mennesker til alle de ledige job. Der er udenlandsk arbejdskraft et af de håndtag, man kan bruge. Det ville jeg ønske, at vi kunne gøre og ikke være så bange for, at der går udlændingepolitik i det hele, siger De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.

Her er regeringen dog bekymret for, at mere udenlandsk arbejdskraft vil forhindre arbejdssøgende danskere i at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen finde andre veje til at få flere hænder til virksomhederne.

I sidste måned præsenterede regeringen udspillet - "Danmark kan mere 1". Udspillet lægger primært op til at skaffe mere arbejdskraft ved at skære i dimittendsatsen for at få flere nyuddannede ud på arbejdsmarkedet.

Derudover forhandler regeringen med arbejdsmarkedets parter om en trepartsaftale, der skal få flere danskere i arbejde.

- Når vi skal løse vores samfunds største udfordringer, så er det ikke gjort med én reform. Vi er kun lige gået i gang, siger Mette Frederiksen.

Hun lægger op til nye reformudspil i det kommende år.

Der var dog også flere positive elementer i talen for de borgerlige partier. Jakob Ellemann-Jensen glæder sig ligesom statsministeren over, at det lykkedes at lande en klimaaftale på landbrugsområdet mandag aften.

- Det betyder meget for erhvervet. Så selvfølgelig er der mange områder, hvor vi kan enes bredt.

- Men der er også mange områder, hvor vi ikke kan enes. Nu har vi åbningsdebat i overmorgen, og det plejer at blive festligt, siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til Folketingets åbningsdebat torsdag.

Åbningsdebatten varer normalt fra klokken ni om morgenen til omkring midnat.