Ellemann og Pape afviser regeringens landbrugsultimatum

Et budget på 22 milliarder til en klimaaftale for landbruget koster for mange arbejdspladser, mener V og K.

Fødevare-, landbrug- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) slog torsdag fast, at budgettet på over 22 milliarder kroner i regeringens udspil til en klimaaftale for landbruget ikke er til debat.

Ellers kan Folketingets partier ikke være en del af de kommende landbrugsforhandlinger.

Men Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, og Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, kræver, at regeringen afsætter ekstra statslige midler for at mindske landmændenes regning ved den grønne omstilling.

Det siger de i et dobbeltinterview med Jyllands-Posten.

- Den aftale, der ligger lige nu, risikerer at koste arbejdspladser. Mange arbejdspladser. Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en massakre på dansk fødevareproduktion, siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

- Man kan ikke fodre hunden med sin egen hale og sige, at man har styrket området. Der skal flere penge til, siger Søren Pape Poulsen.

Partierne har fået indtil mandag klokken 12 til at finde ud af, om de vil forhandle videre på regeringens præmisser.

Rasmus Prehn håber stadig på en bred aftale med de borgerlige partier.

- Jeg kan forstå, at betingelsen er flere penge. Det har jeg gennem flere måneder sagt, at der ikke er udsigt til, siger han til avisen i en skriftlig kommentar.

I udspillet foreslår regeringen et klimamål for landbruget, der foreskriver, at der skal reduceres i CO2-udledningen med 40 til 60 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Og så skal der reduceres for 7,3 millioner ton CO2 i landbruget. Tidligere hed målet 7,1 millioner ton.

- Så er det klart, at der kan forhandles til og fra. Men det bliver med afsæt i den tekst, vi har lagt frem, sagde Rasmus Prehn torsdag til Ritzau.

Der har foreløbigt været 61 møder om en klimaaftale for landbruget.