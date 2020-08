Ellemann lukker døren for et regeringssamarbejde med R

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, fastslår på et pressemøde i Sønderborg fredag, at partiet ikke kommer til at gå i regering med De Radikale.

- Hvis jeg skal være statsminister - og det skal jeg - så skal jeg have 90 blå mandater bag mig, siger Jakob Ellemann-Jensen om muligheden for at danne regering i fremtiden.