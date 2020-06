Ellemann i grundlovstale: Regeringen gør for lidt for økonomien

Det er et af budskaberne fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som fredag holder grundlovstale via Facebook.

Regeringen er for langsom til at få de økonomiske hjul i gang i Danmark, efter at coronakrisen har sendt dansk økonomi i knæ de seneste måneder.

- Der er en krise, som ikke er håndteret. Den økonomiske krise, som vi først nu for alvor begynder at mærke, siger han.

I talen henviser han til danskere, der enten har mistet deres job, eller som ikke har udsigt til at komme tilbage på arbejde igen foreløbig.

- Hellere for lidt og for sent, det lader til at være statsministerens (Mette Frederiksen, S, red.) svar til de danskere, der er blevet fyret eller står til at blive det, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at Danmarks økonomi, selv om den er blevet polstret godt af økonomiske reformer gennem årene, kan få det svært i længden.

- På blot tre måneder er syv års hårdt arbejde og fald i ledigheden tabt på gulvet. Væk på en brøkdel af den tid, det har taget at skabe det.

- Reformer har gjort den danske økonomi stærk. Men den er ikke usårlig.

- Og selv ikke den stærkeste økonomi kan i længden klare flere arbejdsløse, færre arbejdspladser, mindre vækst og større gæld, siger Venstre-formanden.

I Økonomisk Redegørelse fra regeringen fremgik det for nylig, at ledigheden er steget med 48.000 personer siden begyndelsen af coronakrisen, mens flere end 200.000 er hjemsendt på lønkompensation.

Venstre har lanceret flere forslag til at sætte gang i hjulene. Herunder et skatte- og afgiftsstop, fremrykning af skattelettelser samt en halvering af momsen for resten af i år.

- Det er en klækkelig skatterabat, der vil gøre varer billigere, og som vil sætte gang i hjulene - på restauranter, i sommerlandet og i butikker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres forslag om at halvere momsen fik i fredagens udgave af Berlingske kritiske ord med på vejen fra en række topøkonomer.

Den borgerlig-liberale tænketank Cepos har peget på, at forslaget vil give familier flere penge mellem hænderne nu, fordi priserne på varer kan ventes at falde ved en momshalvering.

Til gengæld er der ifølge Cepos en risiko for en negativ effekt for økonomien senere, fordi noget af det forbrug, der ellers ville være foregået næste år, vil blive fremrykket til i år.

Tidligt under coronakrisen gav Folketingets partier udvidede beføjelser til regeringen, herunder muligheden for at lave et forsamlingsforbud.

De udvidede beføjelser står til at udløbe 1. marts næste år, men et politisk flertal uden om regeringen, herunder Venstre, ønsker at ophæve dem tidligere.

- Grundloven deler magten i tre. Nu er det på høje tid, at regeringen igen nøjes med sin tredjedel.

- Ekstraordinære beføjelser, som griber ind i danskernes frihed, skal ikke vare ét minut længere end højst nødvendigt, siger Jakob Ellemann-Jensen i talen.