Ellemann har øget baglandets tillid

Alligevel kan formanden i weekenden køre til landsmøde i Herning og holde tale uden frygt for åbent mytteri.

Trods medlemsflugt i det gamle landbrugsparti er stemningen ved at vende, fortæller Aage Ottosen, formand for vælgerforeningen i Sdr. Vium.

- Helt kort tyder det på, at retningen er på vej mod noget positivt. Det er stemningen her i området. Men det kunne snart heller ikke være værre, siger Ottosen.

Forklaringerne er flere. En nylig indgået klimaaftale for landbruget, som Venstre gik med i og fik sat et aftryk på, har vundet formanden point.

Men også mere tydelighed og ikke mindst udsigt til mere taletid, efter at stort set al politik har været krisehåndtering af corona med regeringen ved mikrofonerne, giver håb.

- I det vestjyske er vi rigtig glade ved, at der er landet en aftale på landbruget, og at den er så bredt funderet, siger Hans Chr. Tylvad, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern.

Selv om det er lykkedes Ellemann at vinde en smule tillid hos de vestjyske medlemmer, så har formanden endnu en del at lære. Ikke mindst om det Venstre, der lever uden for de større byer. Ifølge Aage Ottosen er han en "tøsedreng, der ikke tør komme vest for Herning".

- Han har virket lidt bange for at komme steder hen, hvor han bliver udfordret på virkeligheden, siger Ottosen, som også stiller op til kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern.

Over hele landet rynker medlemmer på panden over Ellemanns markante udmeldinger om mere øremærket barsel til mænd.

Det er ikke god liberal V-politik, men de skyder det væk som en "EU-beslutning", man må tage med.

I baglandet er der - trods håb - ingen forventning om, at Venstre snart genvinder magten.

- Vi har tålmodighed med Ellemann. Det har vi. Men det bliver svært med det næste valg, siger Tylvad.

Hvis baglandet har tålmodighed med deres formand, så er der lys for enden af tunnelen, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Selv om ingen synes, at situationen er optimal, så er der ingen, der har noget bedre og stærkere at byde på. Og Jakob Ellemann bliver stærkere og stærkere, for han har sat sig til rette og bygger nu op, siger han.

Engell mener, at Ellemann er begyndt at finde formen.

- Han er indstillet på at køre Venstre videre, uanset at Lars Løkke, Kristian Jensen, Inger Støjberg, Tommy Ahlers og andre har forladt partiet. Senest med landbrugets klimaplan har han sat et aftryk, som er meget vigtigt, siger kommentatoren.

Venstre fik 23,4 procent af stemmerne ved valget i 2019. Blot fire måneder senere var Ellemann overraskende blevet formand for partiet efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen havde slidt hinanden op i et langvarigt opgør om formandsposten.

Det var svære odds for Ellemann, mener Kim Wass, formand for Venstre i Roskilde:

- Han blev smidt ud på dybt vand i en gummibåd med en padle, og så var det bare med at finde ind på land. Det er lykkedes rimelig godt.

På Fyn har en del Venstre-folk haft det svært med formanden og vendt tommelen nedad, fortæller formand for Midtfyns Venstre, Jørgen Stein Nielsen, som har været irriteret over det.

Det har ikke været de politiske udmeldinger, men Ellemanns facon - og hans smil.

- Men sådan er han jo. Det kan man næsten ikke tillade sig, og det er hans natur. Jeg har det sådan. Giv nu den mand en chance for at vise, hvad han kan, inden man dømmer, siger Jørgen Stein Nielsen.