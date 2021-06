Ellemann frygter for få hænder til dansk vækst

I sin tale til Folketingets afslutningsdebat efterlyser han, at der vedtages tiltag for at sikre, at der er hænder nok på arbejdsmarkedet.

På den anden side af coronakrisen kan det ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, blive en stopklods for opsvinget i Danmark, at der er for få personer med de rigtige kvalifikationer i Danmark.

- Ledigheden er heldigvis faldet igen, og nu ser vi, at der er en stigende mangel på arbejdskraft i flere brancher. Det risikerer at udfordre væksten i Danmark, siger han fra Folketingets talerstol:

- Det er vi nødt til at gøre noget ved.

Han peger selv på Venstres forslag, der skal gøre det nemmere for virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft til landet.

- For vores vedkommende foreslår vi konkret, at vi nedsætter grænsen for, hvor meget man skal tjene, før man får lov til at komme hertil og arbejde og bidrage til Danmark.

- Samtidig skal vi udnytte det opsving, vi ser ind i. Og vi skal udnytte det til at få den alt for store gruppe af indvandrere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i det arbejdende fællesskab, siger han.

Inden afslutningsdebatten har ikke kun oppositionen, men også et af regeringens støttepartier efterlyst tiltag for at øge arbejdsudbuddet - altså mængden af arbejdskraft.

- Vi er nødt til at finde flere mennesker til det danske arbejdsmarked, sagde De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, før debatten.

- De kan komme udefra. De kan komme ved, at vi indretter os anderledes. Men det er økonomiens største udfordring, og enhver ansvarlig regering skal adressere det. Og det haster.

Under afslutningsdebatten giver flere af oppositionens partiledere derfor en invitation til Sofie Carsten Nielsen, så det kan fastslås, hvilke tiltag der kan samles flertal for med det formål at øge arbejdsudbuddet.