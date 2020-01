Ellemann er enig med Mette F. om dansk bidrag til EU-budget

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tirsdag ved Europakonferencen i København, der bliver arrangeret af Tænketanken Europa.

Venstre er enig med regeringen i, at der skal holdes et stramt EU-budget fra dansk side, også efter at Storbritannien træder ud af EU med udgangen af januar.

- Jeg tror egentlig, at vi er meget enige med regeringen i det spørgsmål om, at budgettet skal holdes dér, hvor det er, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tidligere tirsdag på Europakonferencen, at Danmark fortsat skal holde sit bidrag til EU-budgettet på 1,00 procent af bruttonationalindkomsten, der kan beskrives som et mål for et lands velstand.

Desuden skal Danmark fastholde en rabat, mener statsministeren, og de to ting bakker Jakob Ellemann-Jensen op om.

- Det er jeg grundlæggende helt enig i, siger han, inden tonen bliver mere kritisk over for regeringen.

- Men vi skal også se på, hvordan vi bruger pengene. Jeg mener jo, at der inden for det nuværende budget er plads til, at vi kan prioritere nogle af de områder, som vi, lige som regeringen, mener er vigtige, som klima og migration.

- Det forudsætter, at vi finder pengene et andet sted. Det er ikke anderledes, end hvis vi ser på den danske finanslov, eller hvis jeg ser på mit eget private budget derhjemme, siger han.

Venstre-formanden peger på landbrugsstøtten som et område, han gerne ser indrettet anderledes end i dag.

Jakob Ellemann-Jensen mener også, at regeringen har en for negativ tilgang til EU-samarbejdet.

Blandt andet kaldte Mette Frederiksen sidste efterår EU-budgettet for "fuldstændig gak".

- Det virker som om, at der er ved at blive slået lidt skår i den forståelse (mellem Venstre og Socialdemokratiet om EU, red.).

- Skridt for skridt taler regeringen sig væk fra dansk indflydelse.

- Så lader man til at glemme, at et stærkt EU i sig selv har en kolossal værdi for et lille land, siger han.