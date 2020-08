Ellemann afviser S-plan og foreslår ændring af seniorpension

Men det er økonomisk uansvarligt, mener Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre.

I stedet, foreslår han i Jyllands-Posten, kan man justere på seniorpensionen, som ifølge Venstre-formanden vil kunne hjælpe mennesker, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv.

Til Ritzau uddyber Jakob Ellemann-Jensen og siger, at det ikke er tiden med en sådan pensionsydelse i lyset af coronakrise, høj ledighed og med en ny klimaplan i støbeskeen.

- Det er altså bagtæppet for hele den debat, der kører om pension og tidlig tilbagetrækning.

- Derfor er det vigtigt at spørge, hvad man vil. Vil man prioritere de ting, der er afgørende for os alle sammen, vores velfærd, arbejdspladserne og at prioritere klimaet, eller vil man opfinde en ny ydelse til bestemte grupper? Det er uansvarligt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Hvis det er nødvendigt at justere i seniorpensionen, er jeg åben for det. Seniorpensionen virker, 96 procent af dem, der søger den, får den også. Den er målrettet mennesker, der er slidt ned på arbejdsmarkedet, som har brug for at trække sig, siger han.

Aftalen om ret til seniorpension blev sidste år indgået mellem den daværende VLAK-regering samt Dansk Folkeparti og De Radikale. Socialdemokratiet tilsluttede sig senere aftalen.

Regeringen arbejder ifølge flere medier med en trappemodel, som ifølge Politiken betyder, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid, man har været på arbejdsmarkedet.

Hvor præcis snittet vil ligge, er ifølge Politiken fortsat usikkert.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at Venstre selvfølgelig går konstruktivt ind til forhandlingerne.

- Derfor siger vi også, at hvis der er nogle mennesker, som har brug for hjælp, skal vi også give dem det. Men vi står altså i en situation, der er ret historisk.

- Det har nogle omkostninger for Danmark, og man kan kun bruge pengene en gang. Det betyder så, at der er andre ting, vi ikke kan få, lyder det fra formanden.