Ellemann: Vi har fortsat problemer med integrationen

Venstre har onsdag præsenteret et udlændingeudspil med ti punkter, som har fokus på at få udlændinge i job.

Arbejdspligt til flygtninge og udlændinge. Færre indvandrere på førtidspension. Lavere integrationsydelse.

Det er nogle af elementerne i det udlændingeudspil, som Venstre har præsenteret onsdag. Udspillet "Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet" har i alt ti punkter, og fokus er på at få udlændinge i job.

Overordnet skal forskellen i arbejdsdeltagelse mellem danskere og ikkevestlige indvandrere ifølge Venstre være halveret om fem år. Og udjævnet om ti år.

- I Danmark har vi efterhånden fået godt styr på tilstrømningen af indvandrere og asylansøgere, siger formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Det har lettet asylpresset i vores land, og det skal vi være glade for. Men vi har fortsat problemer med integrationen. Det er tydeligt for enhver.

- Der er for mange indvandrere, der begår kriminalitet. Der er for mange indvandrere, der står uden job, og som ikke tager de danske værdier til sig.

- Det er ikke samfundet, der skal tilpasse sig. Det er dem, der kommer hertil, der skal tilpasse sig, siger Ellemann-Jensen.

En arbejdspligt betyder, at man skal tage et arbejde eller en uddannelse. Gør man ikke det, så får man tilbudt et "nyttejob". Siger man nej til et nyttejob, så kan man ikke få nogen offentlig ydelse.

Det skal ifølge Venstre være med til at sikre, at der om ti år ikke længere er forskel på etniske danskere og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet.

- Det er et ambitiøst mål. Men sætter vi ikke ambitiøse mål, så ændrer vi heller ikke Danmark, siger Ellemann-Jensen.

Desuden vil Venstre trække mænd med indvandrerbaggrund i kontanthjælpen, hvis manden udsætter familiemedlemmer for social kontrol. Eksempelvis hvis manden holder sin ægtefælle væk fra arbejdsmarkedet.

Det var i sidste måned ved Venstres ekstraordinære landsmøde, at Ellemann-Jensen varslede, at Venstre blandt andet vil have ændret ydelsessystemet fundamentalt.

Ved selv samme ekstraordinære landsmøde holdt Inger Støjberg (V) en afskedstale som næstformand. Støjberg, som i øjeblikket overvejer sin fremtid i partiet, lagde ikke skjul på, at hun er bekymret for, hvor Venstre bevæger sig hen på udlændingeområdet.

- Hvis Venstre skal være et stort parti igen, og det borgerlige Danmark skal vriste magten fra socialdemokraterne igen, og det skal vi, så kræver det, at Venstre leverer en klar, troværdig og stram udlændingepolitik. Ikke kun i ord, men også i handling, sagde Støjberg.

Ellemann-Jensen udtalte ved samme lejlighed, at Venstres mål fortsat er at føre en stram udlændingepolitik. Og onsdagens udspil fra Venstre er altså et bud på det.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, tager umiddelbart godt imod udspillet.

- Mange gode takter i udlændingeudspil fra Venstre, som ikke mindst spiller konstruktivt ind i de forslag regeringen indkalder til forhandlinger om den kommende tid.

- Godt for Danmark med bredt samarbejde om udlændinge- og integrationspolitik, skriver han på Twitter.