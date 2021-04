Ellemann: Tegn på flertal for at få alle børn i skole

Torsdag mødtes Folketingets partier om muligheden for at udvide genåbningen, og efter mødet ser Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tegn på, at der vil være flertal for at lade børnene komme tilbage i skole fra 6. maj.

Det har længe været et ønske for partierne i blå blok, og nu begynder regeringens støttepartier at tilslutte sig ønsket ved forhandlingsbordet:

- Hele blå blok er klar, så når et af regeringens støttepartier er med, så kommer børnene tilbage, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Både SF, De Radikale og Enhedslisten gør det klart, at børnene har første prioritet for dem i forhandlingerne.

- Der er stadig en høj mistrivsel hos børn og unge. Det har omkostninger ikke at være i skole. Derfor er det vores absolutte førsteprioritet, siger Sofie Carsten Nielsen (R).

Enhedslistens Mai Villadsen siger efter mødet, at partierne må afvente en melding fra sundhedsmyndighederne mandag eller tirsdag om indlagte og smittede, før man kan beslutte den videre genåbning. Men hun er optimistisk:

- Alt tyder på, at det går rigtig godt i Danmark. Så det ser fortrøstningsfuldt ud i forhold til at få børnene tilbage i skole, siger hun.

Flertallet er dog ikke på plads endnu, understreger Ellemann.

Han mener, at regeringens støttepartier i alt for høj grad taler om at hjælpe børnene frem for at handle og få dem tilbage i skole:

- Vi havde gerne set børnene komme tilbage i skole fra på mandag. Og jeg har hørt Enhedslisten, SF og De Radikale tale meget om, at de gerne vil have børnene tilbage. Nu må de også stå ved ønsket i forhandlingerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mandag og tirsdag begynder de egentlige forhandlinger. Målet er en ny politisk aftale, der skal afklare, hvad der kan åbnes for fra torsdag den 6. maj.