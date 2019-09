Inger Støjberg (V) og Jakob Ellemann-Jensen (V) kan blive det kommende formandskab i Venstre. I hvert fald har Ellemann-Jensen afsløret, at han stiller op som formand, og han mener, at Inger Støjberg er et godt bud på en næstformand. (Arkivfoto).

Ellemann: Støjberg er et godt bud på en næstformand

Flere har peget på, at Inger Støjberg vil egne sig som ny næstformand i Venstre, og tirsdag aften peger formandskandidat Ellemann-Jensen også på hende.

I et interview med Jyllands-Posten, som er udsendt tirsdag aften, fortæller Ellemann-Jensen, at han stiller op som formand for Venstre. Samtidig siger han, at Støjberg er et "rigtigt godt bud" på en næstformand.

- Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til.

- Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort, siger Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

Over for DR understreger han dog, at det er de delegerede ved partiets landsmøde, der skal beslutte, hvem der skal være næstformand.

- Jeg skal ikke sætte navn på næstformanden, siger han i TV-Avisen, men udtaler sig samtidig positivt om Støjberg.

I interviewet med Jyllands-Posten bliver han spurgt ind til, at han og Støjberg er forskellige politisk.

- Hvis man vil være et bredt, folkeligt, borgerligt, liberalt parti, så nytter det ikke at insistere på, at min vej er den eneste rigtige.

- Der, hvor en formand og næstformand risikerer at køre skævt af hinanden, er, hvis man ikke er loyale over for hinanden, siger han til avisen.

En række V-profiler har været ude og pege på Støjberg.

Først meddelte formand for Danske Regioner Stephanie Lose søndag eftermiddag, at hun ikke ønsker at stille op til posten som næstformand. Senere på dagen fulgte gruppenæstformand for Venstre Sophie Løhde trop og gjorde klart, at hun heller ikke er interesseret.

Også Karsten Lauritzen, forsvarsordfører og tidligere skatteminister, har peget på Støjberg.

- At næstformanden skal hedde Inger Støjberg, handler om at kunne lave et godt team, har han sagt til Politiken.

Det var lørdag - efter en måneds uro om formandsposten - at hovedbestyrelsesmødet endte med, at Lars Løkke Rasmussen (V) i protest over bestyrelsens beslutning trak sig som formand. Det samme gjorde næstformand Kristian Jensen.

Det er de delegerede ved Venstres landsmøde, som 21. september skal vælge formand og næstformand.