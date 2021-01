Ellemann: Støjberg bør sige om hun bliver i Venstre

Men den overvejelse bør ikke trække ud, må man forstå på Jakob Ellemann-Jensen.

- Nu synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Nu har den mediemæssigt fået, hvad den kan trække på den konto.

- Nu er det rimelige over for partiet - som både jeg og Inger Støjberg holder meget af - at der kommer et svar, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han siger, at han håber, at Inger Støjberg vil blive i partiet og kæmpe for de værdier, som hun mener er vigtige for partiet.

- Det var også de værdier, jeg talte om i min tale for lidt side, siger Jakob Ellemann-Jensen.

SPØRGSMÅL: Hvad vil du gøre for at få svaret hurtigt fra Inger Støjberg?

- Det vil jeg bede om elskværdigt og venligt, som jeg gør nu, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I den kommende uge skal Venstres folketingsgruppe tage stilling til, om Inger Støjberg kan beholde sin post som retsordfører for Venstre. Hvis hun får frataget posten, skal gruppebestyrelsen tage stilling til, hvilken rolle hun så vil få, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hun har dog fortsat mulighed for at blive i partiet uanset, hvad der sker, lader Venstres formand forstå.

- Vi har højt til loftet og langt til døren. Vi skal kunne rumme hinanden og den bredde, der er i partiet. Forudsætningen er, at vi tager hensyn til hinanden.

- Det skal jeg respektere, og det skal Inger Støjberg respektere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han afviser, at der er to udgaver af Venstre.

- Vi skal være et stort bredt parti både holdningsmæssigt og geografisk, siger Ellemann.

Venstres folketingsgruppe var splittede i spørgsmålet om, hvorvidt man ville stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det sagde ni ud af 41 V-folketingsmedlemmer nej til.

Men det var fortsat et klart flertal i gruppen, der anbefalede en rigsretssag. Det kunne måske indikere, at Inger Støjberg vil miste posten som retsordfører i lyset af den forestående rigsretssag.