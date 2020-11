Ellemann: Statsministeren må berolige verdenspressen

Det siger han, efter at statsministeren i sidste uge begrundede en total nedslåning af alle mink med, at covid-19 mutationer havde spredt sig fra mink til mennesker. En historie, der gået verden rundt.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør indkalde verdenspressen til et pressemøde med en status på smitten hos mink.

- Statsministeren har udskreget Vendsyssel til de nye Wuhan. Det kan vi ikke være tjent med i Danmark. Det påvirker vores eksportmarkeder, der bliver nervøse. Vi ser det i Storbritannien, vi ser det i Irland og andre begynder at få nervøse trækninger.

- Her bliver vi nødt til - og statsministeren må stille sig i front - at fortælle, at alle syge mink er slået ned, vi har styr på situationen og den seneste erkendte cluster 5-mutation var i september, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Efter statsministeren i sidste uge meldte nyheden om muteret covid-19 ud har flere forskere og eksperter sået tvivl om grundlaget og alvorligheden.

Samtidig er der opstået et stort politisk slagsmål, fordi regeringen ikke havde eller har lovhjemmel til at kræve, at minkavlere uden syge dyr og uden for smittezoner omkring farme med syge dyr, slår deres dyr ihjel.

Regeringen forsøger i disse dage at få lovgrundlaget på plads. Onsdag opfordrede finansminister Nicolai Wammen (S) de andre partier i Folketinget at støtte det hurtigt, så omverdenen ikke mister troen på, at der er styr på smitten.

- Det er en meget stor bekymring, at det vil skabe usikkerhed om Danmark og de virksomheder, der skal eksportere ud i verden, hvis vi ikke så hurtigt som overhovedet muligt får lavet en aftale, og det her trækker unødvendigt ud, sagde Nicolai Wammen.

Venstres støtte til en lov er betinget af, at Folketinget bliver enige om en kompensationsaftale til de ramte minkavlere. Og her er der endnu ikke enighed, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi er uenige om, om vi taler om en kompensation eller en erstatning. Det er et helt erhverv, der bliver eksproprieret. Så de mennesker skal behandles ordentligt. De skal have alt det, de har krav på. Det skylder man dem.

Fra et bredt Folketinget lyder det, at minkavlerne skal have en god kompensation. Men det er så, hvad en god kompensation er, der er uenigheden.

- Vi står forskellige sider. Og regeringen har en vis tilbageholdenhed med at åbne tegnebogen. Det arbejder vi på at få dem til, siger Jakob Ellemann-Jensen.