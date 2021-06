Ellemann: Nye reformer skal få flere i arbejde

Det skal være med til at sikre velstanden i Danmark, når "færre skal betale for flere":

- Det burde bekymre os alle sammen dybt. For det betyder, at vi får problemer med at holde fast i kvaliteten af vores velfærdssamfund.

- Det risikerer at betyde dårligere uddannelser til vores børn. At vores sundhedsvæsen vil halte efter andre landes. Det betyder færre muligheder for at sikre udvikling i hele vores land.

- Og så betyder det, at der ikke bliver råd til at indfri de høje klimaambitioner, som Venstre sammen med Folketinget har været med til at vedtage på vegne af et stort, bredt flertal af danskerne. Vi kan kun lykkes med alt det, hvis vi løfter væksten i Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I talen fremlægger han ikke konkret udspil til reformer, men fastslår, at der Danmark har en grundlæggende udfordring med, at for få er i arbejde.

- Vi har for mange, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Måske fordi deres kompetencer ikke er fulgt med, eller fordi der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet til, at folk kan blive ved, selv om de er kommet lidt op i årene og fortsat har lyst og evne til at bidrage.

- Vi har for mange unge, der ikke tager en uddannelse - og vi har nogle, der omvendt har svært ved at finde et job, hvor de kan bruge deres uddannelse.

- Vi kommer til at mangle dygtige faglærte. Og vi mangler allerede i dag både dansk og international arbejdskraft for at gribe det opsving, som allerede nu tegner sig efter genåbningen af samfundet, siger Jakob Ellemann-Jensen i sin tale på grundlovsdag.

Dermed er både statsministeren og Venstres formand i gang med at varme op til reformer, der skal få flere igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

I sin tale ved afslutningsdebatten i Folketinget i denne uge fastslog Mette Frederiksen, at regeringen hen over sommeren vil præsentere et reformprogram med et tiårigt sigte.

Spørgsmålet er så om partierne kan mødes om reformer - eller om de store reformplaner mere er opvarmning til et valg i efteråret.

- Hvis regeringen mener det alvorligt. Hvis de rent faktisk vil hæve ambitionerne og kigge længere frem end næste folketingsvalg. Så er Venstre klar, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I talen opstiller han tre "afgørende kampe", som Danmark skal vindes, hvis Danmark fortsat skal være et "frit, rigt og trygt land".

Udover at få flere ud på arbejdsmarkedet og skabe vækst, så er det for det andet at sikre et Danmark, "der er åbent for verden". Det betyder ifølge Ellemann blandt andet, at der skal være adgang til Danmark for arbejdskraft ude fra.

Ellemann vil også kæmpe for et "friere Danmark". V-formanden kritiserer S-regeringen for "centralisering, magtfuldkommenhed og ensretning" under coronakrisen med henvisning til blandt andet forslag om øget overvågning, opholdsforbud og skattestigninger.