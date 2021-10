Ellemann: Nu føler jeg mig tilpas i rollen som formand

Her skulle han møde et bagland, hvor nogle har betegnet ham som "tøsedreng", og andre synes, at han har været lidt for kæk og smilende i Venstres modgang. Men også et bagland som nu synes at have accepteret, at Venstres formand hedder Jakob Ellemann-Jensen. Og at der ikke er nogen alternativer.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen var efter eget udsagn nervøs, da han fredag satte sig i bilen for at køre til Venstres landsmøde i Herning.

I sin afsluttende tale til landsmødet siger Jakob Ellemann-Jensen til de 1700 deltagere, at han nu endelig har fundet ind i rollen som formand for partiet.

- Jeg skulle lige konstatere, at det ikke var nødvendigt at tage en anden formandshat på. At være en anden, end den jeg er.

- For valget af mig var måske ikke på trods af den, jeg er, men det kunne faktisk være på grund af den jeg er. Jeg beklager, at det tog lidt tid at finde ud af.

- Til gengæld kan jeg fortælle jer, at jeg føler mig utrolig veltilpas i rollen nu. Jeg føler mig hjemme i den. Jeg føler, at den rolle også passer til mig, siger Jakob Ellemann-Jensen til bifald fra salen.

Jakob Ellemann-Jensen blev formand, efter at Lars Løkke Rasmussen trådte tilbage efter et opgør med næstformand Kristian Jensen.

Ellemann var dermed tredjevalget til formandsposten, og i Venstre var der bekymring over, om Ellemann havde den nødvendige erfaring til at tage over som leder af Venstre og blå bloks statsministerkandidat.

Corona satte hurtigt Ellemann på sidelinjen, mens statsminister Mette Frederiksen kom i centrum og gik frem i meningsmålinger på baggrund af hendes håndtering af epidemien.

I den seneste Voxmeter-måling er Venstre fortsat langt efter valgresultatet i 2019. Dengang fik Venstre 23,4 procent af stemmerne med Løkke som formand. I den seneste måling står Venstre til 14,9 procent af stemmerne.

- Jeg ved godt, at jeg hævder, at jeg ikke ser meningsmålingerne. Det gør jeg. Og jeg synes ikke, at de har været sjove, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han mener dog, at målingerne er vendt for Venstre. Og at partiet nu er på vej til finde den ro, der skal til for at bygge op igen.

På landsmødet har tidligere formand Anders Fogh Rasmussen samt Claus Hjort Frederiksen utvetydigt sagt farvel til Løkke tiden.

Mens Fogh var "meget skuffet" over, at Løkke har startet Moderaterne, som Fogh mener er et unødvendigt parti, så talte Claus Hjort om, at hans tidligere samarbejdspartner ligefrem vil "skade" Venstre ved at tage stemmer fra partiet.

Efter opgøret med fortiden og en lidt famlende formandsstart ser Ellemann nu frem mod næste styrkeprøve: Kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

- Jeg ved godt, at det bliver svært. Selvfølgelig gør det det. Ellers så havde vi overladt det til nogle andre. Men nu er det jer, den ligger hos. Det er os, den ligger hos. Og jeg tager herfra med en tro på, at den opgave, den løser vi også, siger Jakob Ellemann-Jensen.