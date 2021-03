Ellemann-Jensen vil åbne for frisører og senere fodbold

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, forud for mandagens forhandlinger med lederne af Folketingets øvrige partier om en genåbning af samfundet under coronakrisen.

Han lægger ikke skjul på, at det er gamle travere, han tager med til forhandlingsmødet. Men det er nødvendigt, fordi regeringen og dens støttepartier set med hans øjne ikke er klar til at åbne nok.

- Jeg havde gerne set, at mere åbnede allerede i dag. Jeg havde gerne set, at flere af vores børn og unge var kommet tilbage til en normal hverdag allerede fra i dag.

- Det handler om, at børn og unge skal tilbage i skole, til deres ungdomsuddannelse, til deres videregående uddannelse.

- Det handler om at få åbnet det, vi kalder liberale erhverv, altså de små erhvervsdrivende, som skal have lov til at komme tilbage igen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre har lige som De Konservative opfordret til, at skolerne åbner helt op for elever på alle klassetrin.

Kun nogle steder i landet, for eksempel på Bornholm og andre øer med lav smitte, er skolerne åbnet helt.

Herudover ønsker Venstre altså liberale erhverv som frisører og massører åbnet.

- Jeg ser også gerne, at butikkerne i storcentrene får lov til at åbne, så de, der lider under denne nedlukning, børn og unge, erhvervsdrivende, selvstændige, får lov til at komme videre med deres tilværelser.

- Og så er det altså vigtigt med det langsigtede perspektiv. Vi har alle sammen brug for at kunne se os selv et sted i denne her plan.

- Så har vi det næste trin på trappen, som handler om udendørs servering og sådan noget som Superligaen, som på fornem vis viste i efteråret, hvordan man kan åbne og undgå store smitteudbrud, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han henviser til, at Superligaen i fodbold tidligere har haft tilskuere i et vist omfang under coronakrisen.

Partilederne forhandler mandag uden bagkant, hvilket vil sige, at de i princippet kan forhandle, indtil de er færdige.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at forhandlingerne skal være afsluttet senest tirsdag.