Ellemann-Jensen tror på og har tillid til Inger Støjberg

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har tillid til partiets næstformand, Inger Støjberg, som i øjeblikket er i centrum for en undersøgelse i Instrukskommissionen.

Det siger formanden fredag under et interview med TV2 News' Søren Lippert ved Altingets sommermøde i København.

Her bliver Jakob Ellemann-Jensen spurgt, om han tror på, hvad Inger Støjberg siger.

- Ja, jeg tror på, hvad Inger siger. Og jeg har tillid til Venstres næstformand. Det kan jeg forsikre, siger formanden.

Sagen i Instrukskommissionen handler om unge asylpar, der blev adskilt, og hvor den ene var mindreårig. Parrene blev i 2016 adskilt på ulovlig vis uden at få en individuel sagsbehandling.

Inger Støjberg ønskede som daværende udlændinge- og integrationsminister at få alle parrene adskilt, hvilket 10. februar 2016 også blev kommunikeret ud i en pressemeddelelse, der kom til at fungere som en instruks.

Hun har under afhøringen imidlertid henholdt sig til et ministernotat, som hun godkendte 9. februar 2016. Her fremgik det, at adskillelser skulle bero på en konkret vurdering.

Inger Støjberg har sagt, at notatet var hendes "grundpræmis" for hele sagen, men hun havde ikke omtalt notatet i offentligheden, inden hun i maj blev afhørt i Instrukskommissionen.

Nogle partier fra blå blok har kritiseret Jakob Ellemann-Jensen for at være for vag i sin opbakning til Inger Støjberg.

Det afviser han.

- Jeg synes ikke, at jeg skal gå ud og blande mig i en kommission, hvor der verserer en sag. Det kan andre gøre på en anden måde, siger han.

- Jeg synes, det er mest ordentligt, at jeg holder min mund, indtil kommissionen er færdig med sit arbejde.

- Det ændrer ikke på, at jeg bakker min næstformand op, at vi i folketingsgruppen bakker vores næstformand op, at vi støtter Inger, og at vi er klar over, at det med at være i sådan en kommission ikke er skæg og ballade, siger han.