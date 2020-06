Ellemann-Jensen trækker sig som gruppeformand

- Jeg stopper som gruppeformand for at hellige mig hvervet som Venstres formand.

- Da jeg satte mig på gruppeformandsposten, var det for, som ny formand, også at sætte mit præg på folketingsgruppen, og for at få noget ro og noget samling i gruppen.

- Det har vi nu fået. Så min opgave der er udført, siger Ellemann-Jensen.

Folketingsgruppen vil udpege en ny gruppeformand på tirsdag. Det er gruppeformanden, som leder gruppemøderne og til sidst eksempelvis konkluderer partiets holdning til et bestemt emne, eller hvad gruppen skal stemme til et lovforslag.

Ellemann-Jensen vil ikke røbe, hvem han helst ser som sin afløser som formand for folketingsgruppen.

Ellemann-Jensen blev noget overraskende formand for folketingsgruppen i september sidste år, mens han altså også var formand for partiet.

Venstre oplevede en kaotisk periode efter folketingsvalget med interne stridigheder. Det var med daværende formand Lars Løkke Rasmussen og daværende næstformand Kristian Jensen i spidsen.

Derfor ville Ellemann-Jensen bringe ro i partiet, og det skete bedst, hvis han også var gruppeformand, mente han.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der var lidt høj bølgegang i gruppen efter seneste folketingsvalg. Vi havde været igennem nogle urolige måneder. Det var der brug for at få styr på internt, og det er der nu, siger Ellemann-Jensen.

Hidtil har den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) været gruppenæstformand. Så han kunne måske være et oplagt bud som ny gruppeformand.

Men Ellemann-Jensen vil ikke sige, hvem han selv peger på. Han erkender, at han gjort sig mange tanker om, hvem det kunne være.

- Det lader jeg fuldstændig være op til folketingsgruppen. Dels fordi det er det mest ordentlige. Og dels fordi jeg satte mig relativt tungt på processen, da vi senest valgte gruppeformand ved at foreslå mig selv.

- Så jeg har ikke nogen kandidater, siger Ellemann-Jensen, som svarer følgende til, om Lauritzen ikke er det oplagte valg:

- Det kunne han være. Jeg synes, at han har været en fremragende gruppenæstformand, så det vil han sikkert være glimrende til.