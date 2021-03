Ellemann-Jensen om åbningsaftale: Den er ikke tilstrækkelig

Også afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må vende tilbage til fysisk undervisning en del af tiden. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at aftalen genåbner for lille en del af samfundet.

Fra på mandag må efterskoler og højskoler igen åbne. Det sker som et resultat af en genåbningsaftale mellem regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten.

- Særligt for skoleelevernes vedkommende er det (aftalen, red.) noget uambitiøst. Og så ærgrer det mig, at de liberale erhverv ikke er taget med.

- For der er mange små erhvervsdrivende rundt omkring, som trænger til at få genåbnet deres forretning, siger Ellemann-Jensen.

Han mener, at aftalen er uambitiøs, fordi der - ifølge ham - er mulighed for at sende flere skoleelever tilbage i større omfang end det, som aftalen indeholder.

Med aftalen skal mellemskoleeleverne have undervisning udendørs én dag om ugen, men det er ikke nok, mener Jakob Ellemann-Jensen.

- Man burde sende 5.-8. klasse tilbage i et større omfang. Det kan ikke være på fuld tid, men det kan godt være mere end én dag om ugen udendørs, det er ikke tilstrækkeligt, synes jeg.