Ellemann-Jensen er meget uenig med Støjberg om mistillid

Ordene fra den tidligere udlændinge- og integrationsminister faldt torsdag i sidste uge, umiddelbart efter at Venstre havde besluttet at stemme for en rigsretssag mod hende i sagen om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, undrer sig over, at hans partifælle og tidligere næstformand Inger Støjberg i sidste uge sagde, at han havde givet hende den største mistillidserklæring, man kan få.

- Dem (ordene, red.) er jeg meget uenig i, det mener jeg ikke, er rigtigt, siger Jakob Ellemann-Jensen ved et doorstep efter tirsdagens partilederdebat i Folketinget.

32 personer i Venstres folketingsgruppe, herunder Ellemann-Jensen, vil stemme for en rigsretssag, mens ni, herunder Støjberg selv, vil stemme imod. Der er et bredt flertal for rigsretssagen i Folketinget.

- Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig, lød det torsdag fra Inger Støjberg, efter at Venstre havde gjort boet op.

- Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er.

- Den største mistillidserklæring, man kan få, er, at ens egen formand støtter en rigsretssag mod en, sagde hun.

Jakob Ellemann-Jensen forsøger at mønstre en slags forståelse for Støjbergs udtalelse, samtidig med, at han ikke lægger skjul på, at han og hun absolut ikke ligger på linje.

- Jeg kan godt forstå i den situation, at så kan følelserne løbe af med en. Og det går jeg stærkt ud fra, var det, der skete for Inger Støjberg i den situation.

- Jeg har også hørt, at jeg skulle have inviteret alle Folketingets partier til den her rigsret. Det er nok også en sandhed med modifikationer.

- Men helt ærligt, det er en dag, hvor alle har følelserne uden på tøjet. Og særligt dem, der står i midten af det hele. Og det er Inger Støjberg, og det synes jeg, man skal bære over med, siger han.

Inger Støjberg trak sig kort før nytår som Venstres næstformand efter lidt over et års makkerskab med Jakob Ellemann-Jensen, der viste sig at være meget dysfunktionelt.

Hun trak sig på opfordring fra formanden, der følte, at Støjberg optrådte illoyalt over for ham.

Venstre afholder på søndag ekstraordinært landsmøde, hvor Inger Støjbergs afløser som næstformand bliver valgt.

Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, er eneste kandidat.