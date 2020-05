Ellemann-Jensen: Venstre kæmper for det arbejdende Danmark

Og Ellemann-Jensen gør det klart, at Venstre kæmper for det arbejdende Danmark.

- For 130 år siden blev arbejdernes internationale kampdag for første gang afholdt i Danmark. I dag er der nogen færre mennesker i Fælledparken, end vi er vant til den 1. maj.

- Og så er der nogen hvide telte bag mig, som minder os om, at vi står i en alvorlig situation, siger Ellemann-Jensen med henvisning til de testtelte, der er sat op i Fælledparken og andre steder i Danmark.

- Dele af landet er stadig lukket ned. Og hos mange er konsekvenserne af nedlukningen først lige begyndt at vise sig. Tusindvis af danskere i landets virksomheder har allerede fået en fyreseddel i hånden.

- Og mange flere frygter det samme. De frygter at miste deres job. At miste indtægten og grundlaget for at forsørge familien. De frygter at miste en hverdag at stå op til med gode kolleger og faglige udfordringer.

- Venstre fører hver dag en kamp for det arbejdende Danmark. Så mange som overhovedet muligt skal beholde deres arbejde, siger Ellemann-Jensen.

De hjælpepakker, som Folketingets partier har været enige om hidtil, skal være bedre, "så sunde arbejdspladser ikke går tabt", mener han.

- Vi skal genåbne Danmark sundhedsfagligt forsvarligt. Så mange danskere som overhovedet muligt skal være en del af det arbejdende fællesskab. For den enkeltes skyld. Og for fællesskabets skyld.

- Vi skal tilbage til Danmark, som vi kender det. Selv med røde faner i Fælledparken 1. maj. Rigtig god kampdag til jer alle sammen, lyder det fra Ellemann-Jensen.