Ellemann-Jensen: Mødre til børn i Syrien er terrorister

Det siger han efter, at regeringen tirsdag aften meldte ud, at man ville hente danske børn og deres mødre hjem fra Syrien. Udmeldingen fra regeringen kommer, efter at en taskforce har udarbejdet en redegørelse i sagen.

Rapporten indeholder blandt andet en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Jakob Ellemann-Jensen mener ikke, der er noget, der har ændret sig i sikkerhedsvurderingerne fra PET og henviser til taskforcens rapport om forholdene i Syrien. Her foreslås et internationalt samarbejde som en løsning.

- I Venstre ville vi have forfulgt et internationalt tribunal, hvor mødrene var blevet dømt for deres forbrydelser. Og det havde været svært. Men nogle gange er man nødt til at gøre ting, selv om de er svære, siger han.

Ellemann-Jensen forklarer, at der i rapporten står, at det godt kan lade sig gøre at hente børnene hjem.

- Jeg mener, at det er forkert, at mødrene kommer hjem. De mødre, de er terrorister.

- Men det er godt, at børnene kommer hjem. De trænger til omsorg og til at blive reddet fra deres forældre og den grusomme situation, de var havnet i, siger Jakob Ellemann-Jensen.