Ellemann-Jensen: Mette F. vil gøre op med frit valg

- Jeg er glad for, at statsministeren vil give ledelsen mere fri i den offentlige sektor. Men vi har brug for mere konkret politik og konkrete tal på, hvad regeringen vil prioritere.

Her fastslår Venstre formanden, at statsministerens holdt en "retorisk smuk", men også "dyster" tale om de mange tillidsbrud hun ser i samfundet på alt fra tillid til skat til tilliden til den offentlige sektor.

Især spørgsmålet om færre regler i den offentlige sektor og en ny "nærhedsreform" var det, som Jakob Ellemann-Jensen hæftede sig ved. På netop dét punkt mener han, at statsministeren kom med en ny melding om det frie valg på ældreområdet.

- Jeg hørte et ønske fra statsministeren om at gøre op med det frie valg. Det, synes jeg, er en meget forkert vej at gå. Men derudover, så hørte jeg meget få konkrete ting, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han henviser til, at borgere i dag har mulighed for at vælge eksempelvis at få rengøring foretaget af et privatfirma frem for af kommunen. Men det åbner statsministeren for at ændre på i sin åbningstale.

Her siger Mette Frederiksen, at der skal være færre regler og mindre "minuttyranni" i ældreplejen. I en forbindelse siger hun om det frie valg:

- Tag frit valg. En glimrende idé. Men når borgeren skal have mulighed for at vælge for eksempel rengøring fra et privat firma. Så kræver det, at opgaven "rengøring" er helt præcist defineret. Så mange minutter til at støvsuge.

- Spørgsmålet er, om en del af minuttyranniet i ældreplejen er opstået på grund af inddragelse af private aktører og frit valg?, sagde Mette Frederiksen i talen.

På spørgsmål fra pressen efter talen siger Mette Frederiksen, at hun ikke har truffet beslutning om, hvorvidt det frie valg skal stoppes, men hun vil se "fordomsfrit" på det.

Jakob Ellemann-Jensen understreger, at han grundlæggende er enig i Mette Frederiksens ønske om at mindske antallet af regler for de offentligt ansatte:

- De ting, der bliver sagt om at genskabe tilliden til vores dygtige medarbejdere i hele den offentlige sektor og til lederne, synes jeg er godt. Det er den rigtige vej at gå. Jeg er bare spændt på, hvordan man vil gribe det an.

Jakob Ellemann-Jensen afventer nu onsdagens præsentation af regeringens udspil til finanslov. Her forventer han at få et bedre indblik i regeringens politik:

- Vi har ønske om at trække regeringen i den rigtige retning. Det vil sige væk fra Enhedslisten, så vi er klar til at forhandle, siger Jakob Ellemann-Jensen.