Ellemann-Jensen: Krigen i Afghanistan har ikke været forgæves

Det siger Jakob Ellemann-Jensen (V) trods den dramatiske situation i landet, hvor Taliban den seneste tid har vundet frem, efter at vestlige soldater er begyndt at forlade landet.

- Dette sætter en masse tanker i gang i forhold til de danskere, der har mistet livet i Afghanistan og er faldet i kampen for frihed og demokrati, hvor jeg godt kan forstå, hvis nogle af familierne til de faldne står tilbage og tænker, om det var det hele værd. Om det overhovedet nyttede noget.

- For mig at se har vi gjort en forskel. Vores soldater har gjort en forskel. Vores tab er ikke forgæves, fordi vi har fået 20 år uden Taliban, vi har fået uddannet en generation af både mænd og kvinder, der er blevet tændt et lys i mørket, selv om det godt nok er svært at få øje på i øjeblikket.

- Det er ikke en krig, vi trækker os sejrrigt ud af. Men jeg mener ikke, at de tab, vi har lidt, har været forgæves, siger Ellemann-Jensen.

Udenrigsordfører i Radikale Venstre, Martin Lidegaard, mener ikke, at Danmarks engagement i Afghanistan kan gøres op som en succes eller en fiasko.

- Vi fik stoppet den terrororganisation, som stod bag terrorangrebene den 11. september, og vi fik givet en generation af afghanere - ikke mindst piger og kvinder - mulighed for en uddannelse. Men man kan bestemt heller ikke sige, at det har været en succes.

Han tilføjer, at vi må konstatere, at Afghanistan bliver tabt til Taliban.

I alt har cirka 12.000 danske soldater været udsendt til landet. Flere har været udsendt flere gange. Således har der været cirka 21.000 udsendelser til Afghanistan fra Danmark siden 2002.

37 personer er blevet dræbt eller er omkommet som følge af kamphandlinger. Syv personer er døde ved sygdom, ulykke eller anden skade, som ikke direkte kan forbindes til kamphandlinger.

Tidligere søndag oplyste det afghanske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Taliban er begyndt at trænge ind i hovedstaden Kabul fra alle sider.

USA og en række af dets vestlige allierede er i gang med at evakuere statsborgere og ansatte på deres ambassade.

De ansatte på den danske ambassade i byen er blevet bragt til en lufthavn for at blive fløjet ud, oplyste Udenrigsministeriet tidligere søndag.

- Det er en forfærdelig situation, og det er en tragisk udvikling, vi ser. Nu gælder det om at få evakueret alle de mennesker, vi har på ambassaden, og de mennesker, som har hjulpet os dernede. Det er noget, som haster, og jeg ved også, at regeringen er i fuld gang, siger Ellemann-Jensen.

Situationen viser ifølge Ellemann-Jensen også, at USA's rolle "som verdens politimand er pakket sammen". Og at Europa må tage et større ansvar selv.

- Det er selvfølgelig et dårligt signal at sende til dem, der ikke ønsker demokrati, ikke ønsker frihed, og som er imod vestlige værdier.

- Det er et vink med en vognstang om, at man skal til at tage større ansvar i Europa. Det skal vi til at gøre, siger Ellemann-Jensen.