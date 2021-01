Ellemann: Giver mening med næstformand uden for Folketinget

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, glæder sig over, at Stephanie Lose (V) bliver partiets nye næstformand.

Det skriver han på Facebook.

Lose er den eneste, som har meldt sig som kandidat til posten. Der var deadline i søndags. Lose afløser Inger Støjberg (V). Det gør hun på en ekstraordinært landsmøde, der finder sted den kommende søndag.

Duoen Ellemann-Jensen/Støjberg fungerede ifølge formanden ikke længere. Blandt andet har Ellemann-Jensen kaldt Støjberg for illoyal. Støjberg valgte 29. december at trække sig fra posten.

7. januar meldte Lose sig som kandidat. Hun er i dag formand for Region Syddanmark og Danske Regioner.

Ellemann-Jensen skriver blandt andet på Facebook, at "det giver rigtig god mening med en næstformand, der kommer fra det kommunale og regionale bagland i stedet for folketingsgruppen" .

- Det vil give endnu bedre mulighed for at sikre en tæt kontakt mellem bagland og Venstres ledelse, skriver Ellemann-Jensen.

I årevis har både formand og næstformand haft deres daglige gang i Folketinget. Men Lose har fra begyndelsen meldt ud, at hun ønsker en ny tilgang til posten.

Lose vil lade det være op til formanden og folketingsgruppen at tegne den politiske linje i medierne. Her har Støjberg og Ellemann-Jensen flere gange været uenige, hvilket i sidste kostede Støjberg posten.

- Jeg er meget enig i de tanker, som Stephanie har delt om at redefinere næstformandsposten, så den i højere grad kommer til at minde om, hvad man ser i andre partier, skriver Ellemann-Jensen.

- Altså en organisatorisk post, hvor man er engageret på de indre linjer, og hvor man ikke er udpeget som uofficiel kronprins eller kronprinsesse. Det tror jeg vil være sundt for Venstre med tanke på, hvad vi har været igennem i flere år, skriver han.

Kort efter folketingsvalget 2019 betød et voldsomt formandsopgør i Venstre drevet af baglandet, at formand Lars Løkke Rasmussen gik af. Det samme gjorde næstformand Kristian Jensen.

Efterfølgende blev Ellemann-Jensen valgt som formand og Støjberg som næstformand. Men det parløb holdt altså ikke længe.

Støjberg har ikke lagt skjul på, at hun blev overrasket, da Ellemann-Jensen bad hende om at stoppe på posten.

- Det kommer som en overraskelse, at det er endt her, og at Jakob har bedt mig om at gå af som næstformand. Jeg havde gerne set det anderledes. Men sådan er det, skrev hun på Facebook 29. december.