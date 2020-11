Ellemann: Fødevareministers afgang er kun starten

4. november gav regeringen en instruks om, at alle mink i Danmark skulle slås ned på grund af risiko for smitte med covid-19 fra mink til mennesker. Men det var der ikke lovhjemmel til. Den håndtering har onsdag kostet fødevareminister Mogens Jensen (S) jobbet.

Oppositionen med Jakob Ellemann-Jensen (V) i spidsen siger, efter at fødevareminister Mogens Jensen (S) har trukket sig, at det kun er begyndelsen i sagen om ulovlig aflivning af alle mink i Danmark.

Jakob Ellemann-Jensen mener, at der bliver "sparket nedad".

- Nu er Mogens Jensen (S) den, der er blevet ofret. Sådan er politik nogen gang.

- Men dette her er starten. For forløbet skal undersøges til bunds, så vi kan finde ud af, hvad statsministerens ansvar er, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Støttepartierne Enhedslisten og De Radikale vil have en advokatundersøgelse af minkforløbet.

Venstre ønsker derimod en undersøgelseskommission, der skal finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om den ulovlige minkinstruks, lyder det.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der er blevet tordnet direkte over for rødt. Det er så muligt, at man har haft lukkede øjne, mens man gjorde det, men det gør jo ikke sagen bedre, siger han.

Han påpeger, at "der er undersøgelseskommissioner om mange ting, og det her er ikke en af de mindste".

En kommissionsundersøgelse er mere vidtgående og typisk dyrere end eksempelvis en advokatundersøgelse.