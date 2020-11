Ellemann: Der udestår store knaster i minkforhandlinger

- Status er, at vi sidder på Christiansborg, og de her forhandlinger er - for at sige det mildt - vanskelige, siger han.

Partierne har forhandlet i knap en uge, men er altså endnu ikke blevet enige om en aftale for minkavlerne. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde ellers torsdag, at hun håbede på en aftale på dagen.

Kompensationen skal gives til minkerhvervet, fordi coronasmitte har ramt en lang række minkfarme.

Derfor er det besluttet, at smittede minkbesætninger og farme i en radius af 7,8 kilometer af en smittet besætning skal slås ned. Regeringen vil endvidere have, at alle minkbesætninger i Danmark bliver aflivet, men det er der endnu ikke lovhjemmel til.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen er den store knast, at regeringen siger, at EU's statsstøtteregler står i vejen for at give en "rigtig" erstatning til minkerhvervet. Men en ifølge formanden samlet blå blok mener godt, at det kan lade sig gøre at give fuld erstatning alligevel.

- Nu har man altså dispenseret fra EU's statsstøtteregler gang på gang på gang under hele den her coronaperiode i hele Europa for at holde hånden under erhverv. Mon ikke, hvis regeringen henvendte sig pænt til kommissionen, at man kunne få dispensation til at overholde Danmarks riges grundlov.

Jakob Ellemann-Jensen mener ikke, at minkerhvervet kan fortsætte efter aflivningerne, og det bør man tage hensyn til i en aftale, siger han.

- Det, der er hovedudfordringen, er, at vi gerne vil have, at man giver den fulde og hele erstatning. Med til det billede hører jo, at det her ikke er et erhverv, der fortsætter, siger han.

Spørgsmål: Mange minkavlere står i en svær situation. Har I ikke også som oppositionsparti et ansvar for, at der lander en hurtig aftale, selv om I må indgå kompromisser?

- Vi har et ansvar for, at der kommer en aftale, og jeg kan godt forstå, at det her regeringsskabte tidspres er voldsomt frustrerende for minkavlerne og deres følgeerhverv, fordi de står i en urimelig situation.

- Men det er altså vigtigere at få en rigtig aftale, en rimelig aftale, en retfærdig aftale, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er aflivet mindst otte millioner mink i Danmark.