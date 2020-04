- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får mulighed for at bedre sit standpunkt til eksamenerne, siger formanden for skoleeleverne, Thea Enevoldsen. (Arkivfoto).

Elever vil fjerne adgangskrav til gymnasier

Undervisningen er påvirket af corona i en sådan grad, at adgangskrav til gymnasier må fjernes, mener elever. Ifølge gymnasierne har alle en chance for optag.

Coronavirusset har da også i flere uger skabt nye rammer for eleverne på landets skoler. Eleverne blev sendt hjem i midten af marts, og siden har de arbejdet hjemmefra med fjernundervisning. Det ventes de at skulle frem til 10. maj.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her