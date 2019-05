Elever undgår digital overvågning efter kritik af databehandling

Ministeriet uddyber lørdag i en mail, at det skyldes, at Datatilsynet har fundet programmet kritisabelt på to punkter omkring brugen af elevernes data.

- Dels gymnasiets oplysningsforpligtelse over for eleverne, dels spørgsmålet om hvorvidt gymnasiet som dataansvarlig har taget stilling til, hvilke oplysninger som behandles i forhold til formålet, skriver Undervisningsministeriet i en mail.

Det er uvist, hvor længe ExamCookie er i bero. Men det vil være gældende, indtil Undervisningsministeriet og Datatilsynet har afklaret rækkevidden af kritikken.

Den digitale overvågning, ExamCookie, er et computerprogram, der registrerer alle hjemmesider, elever besøger under eksamen. Programmet tager et billede af skærmen, hver gang skærmbilledet skifter. I alt stod 30 gymnasier til at benytte programmet mandag.

Det er positivt, at ministeriet sætter ExamCookie i bero, mener formand Malte Sauerland-Paulsen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der taler på vegne af eleverne.

DGS har tidligere kritiseret et andet overvågningsprogram - Den digitale prøvevagt - for at lagre personfølsomme data om eleverne. Hvis det viser sig, at kritikken gør sig gældende for ExamCookie, er det en sejr for eleverne.

- Hvis Datatilsynet endeligt vurderer, at ExamCookie ikke overholder persondataloven, er det rigtig positivt.

- For hvis ExamCookie ikke overholder persondatareglerne, så gør Den digitale prøvevagt heller ikke. Det viser bare, at eleverne har haft ret hele tiden, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Dog mener han ikke, at man bør droppe den digitale overvågning helt.

- Man skal huske på, at eksamen altid er en overvåget situation, men vi tror også på, at man sagtens kan lave overvågningen, som ikke er så indgribende i privatlivet for eleven, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Undervisningsministeriet vurderer desuden, at gymnasierne har hjemmel til at bruge overvågningsværktøjer for at bekæmpe snyd til eksamen.

Datatilsynets afgørelse giver ikke anledning til at ændre dette, skriver ministeriet i mailen.

Det er tidligere blevet undersøgt, at der er tale om knap hver 20. elev, der har snydt under eksamenerne sidste sommer.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ikke kommentere sagen over for Ritzau. Ministeren genopstiller ikke til Folketinget.