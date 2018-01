Elever skal kunne droppe elektronisk trivselsmåling

Det på trods af, at undersøgelsen, der udføres af Undervisningsministeriet, havde lovet immunitet. Men mange kommuner havde alligevel gemt dataene fra de elektroniske målinger med elevernes cpr-numre og brugt dem aktivt.

- Det bekymrer mig, at så mange borgere mister tillid til staten, når det kommer til at håndtere deres data.

- Derfor mener jeg, at vi på kort sigt skal give elever mulighed for at udfylde trivselsmålingen på papir, hvis man er utryg ved at svare på den elektronisk.

- Undersøgelserne er til for at give bedre trivsel, ikke for at gøre forældre nervøse for, hvad svarene bliver brugt til, siger Merete Riisager.

Trivselsmålingerne blev indført i 2015 og stiller børn og unge på folkeskoler og gymnasier ganske personlige spørgsmål om, hvordan de har det.

Undersøgelsen er obligatorisk for alle elever. Og derfor kan børn og deres forældre altså ikke lade være med afgive informationerne.

- Som loven er i dag, er undersøgelsen obligatorisk. Men nu vil man altså skulle kunne udfylde den på papir.

- Og jeg er ganske parat til at kigge på, hvordan målingerne bliver afviklet fremover. Det er godt, at vi har fokus på trivsel. Men det skal ske på en måde, så borgerne ser det som en værdi, siger Merete Riisager.

Problemet med manglende anonymitet er opstået, da kommunerne har kunnet vælge mellem ministeriets elektroniske løsning eller private. I de private løsninger har den lovede anonymitet ikke været sikret.

Efter at have erkendt problemet har Undervisningsministeriet forbudt de relevante kommuner at bruge dataene og pålagt dem at slette dem. Og trivselsmålingen 2018 er blevet stoppet.

- Ministeriet har ikke været præcist nok i sin kommunikation med kommunerne. Det må vi desværre sige. Så nu retter vi op på det, siger Merete Riisager.