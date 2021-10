Elever og ansatte på skoler skal nu kun testes én gang om ugen

Ikke-vaccinerede ansatte og elever over ni år opfordres nu kun til én ugentlig coronatest.

Alle elever over 12 år og ansatte på landet skoler, som endnu ikke er vaccineret mod covid-19, kan nu slippe for at blive testet helt så meget som tidligere.

Fra fredag opfordres de nemlig kun til at blive coronatestet én gang om ugen. Det gælder også for besøgende på skolerne.

Hidtil er de blevet opfordret til to test om ugen.

De ikke-vaccinerede børn mellem 9 og 11 år opfordres fortsat til en ugentlig test. Langt de fleste skoler foretager selv test på skolen.

Det fremgår af opdaterede retningslinjer for test fra Børne- og Undervisningsministeriet.

- Da der alene er tale om en opfordring til test, må dagtilbud, skoler eller institutioner ikke stille krav om eller føre kontrol med, at opfordringen bliver efterlevet.

- Dagtilbud, skoler eller institutioner må heller ikke afvise børn, elever, ansatte og besøgende, der ikke lader sig teste, står der i de opdaterede retningslinjer.

Den ændrede opfordring til test kommer samtidig med, at testindsatsen snart ændres.

9. oktober lukker alle lyntestcentre, som de private udbydere står for, rundt i Danmark. Dermed bliver det de offentlige pcr-steder, der primært skal stå for testning. Der er lige nu en daglig testkapacitet på 100.000 daglige pcr-test.

Skolerne fortsætter dog med at teste deres elever og ansatte ude på skolen.

Opfordringen til test gælder ikke for personer, der enten er under 9 år, har været smittet inden for de sidste 12 måneder eller er vaccineret.

Det er kun børn over 12 år, der har mulighed for at blive vaccineret mod corona i Danmark lige nu.

Det er vigtigt, for at skolerne kan holde åbent, at eleverne bliver testet, lød det i september fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Nære kontakter til coronasmittede opfordres fortsat til flere test i dagene efter kontakten med den smittede.