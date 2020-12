Elever i 5. klasse og opefter sendes hjem i 38 kommuner

I 38 kommuner i Danmark bliver de ældste elever i folkeskolen fra onsdag sendt hjem til hjemmeundervisning. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen mandag på et pressemøde.

Sårbare børn og unge undtages som udgangspunkt fra hjemsendelsen. Hjemsendelse udløber i 3. januar. Der vil dog ske en glidende overgang tilbage frem til 10. januar.

Der er dermed tale om mange tusinde elever. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2019 omkring 120.000 elever i 5. til 10. klasse i de pågældende 38 kommuner.

Det er ikke første gang, at folkeskoleelever oplever at blive sendt hjem. I foråret var folkeskolerne sammen med en række andre uddannelsesinstitutioner lukket ned.

Udover folkeskoleelever gælder hjemsendelsen også for voksen- og ungdomsuddannelser.

Alle steder gælder det, at prøver og eksaminer kan gennemføres.

For de videregående uddannelser gælder det, at eksaminerne bliver digitale i det omfang, at det er muligt. Det samme gælder med undervisningen, men der vil være undtagelser ved eksempelvis laboratorie- og klinik-undervisning.

De nye restriktioner på uddannelser i de 38 kommuner er en del af en større pakke af restriktioner.

Det vil udover uddannelser ramme fritidstilbud, restaurationer og nogle kulturtilbud såsom forlystelsesparker og biografer.

Eksempelvis vil idræts-, forenings-, og fritidsaktiviteter holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle udøvere kan dog fortsat tilgå disse indendørsarealer.

Alle de 38 kommuner omfattes også af, at der ikke må være mere end 10 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter. Også selv om deltagerne er under 21 år.