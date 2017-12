Elever i 4. klasse er blevet langt dårligere til at læse

Kurven for de danske elevers læseresultater har været stigende siden 1991, og i 2011 indtog Danmark en femteplads på den internationale rangliste.

I 2016 er eleverne dog faldet til en 13.-plads og ligger nu for første gang lavere end de andre nordiske lande.

Det er nogle af resultaterne fra den internationale læseundersøgelse Pirls 2016.

Jan Mejding, der er lektor på DPU, Aarhus Universitet, står bag den danske del af undersøgelsen, der omfatter et repræsentativt udsnit på 7100 danske 3.- og 4.-klasseelever.

- Selv om de danske elever stadig ligger over gennemsnittet for de deltagende lande i EU og OECD, så ser det ud til, at det ryk, de danske elever på mellemtrinet oplevede i 2011, er fladet ud.

- Og det kan med tiden få konsekvenser for elever på de ældste klassetrin, siger han i en pressemeddelelse.

Danmarks Lærerforening mener, at det er afgørende, at udviklingen vendes.

- Det er en meget alvorlig udvikling, og det er afgørende, at vi får den vendt. Man kan diskutere årsagerne, men det væsentlige må nu være, at vi samles om at finde løsninger.

- Vi må sætte os ned og genoverveje, hvordan vi får skabt en bedre folkeskole, siger næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange i en kommentar.

Undersøgelsen viser også, at der ikke er sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer og elevernes læseresultater.

Ligeledes konkluderer undersøgelsen, at der ikke er sammenhæng mellem skolernes fokus på test og elevernes færdigheder.

Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at undersøgelsens resultat er en "fiasko for folkeskolereformen".

- Det viser med al tydelighed, at den stort opslåede reform ikke har levet op til ambitionerne. Nu haster det for alvor med en målrettet indsats for at give eleverne læselysten tilbage, siger han i en kommentar.

Jakob Sølvhøj har på baggrund af undersøgelsen kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd.

Undersøgelsen gentages hvert femte år. Den måler og sammenligner læsekompetence for mere end 300.000 4.-klasseelever i 54 lande.