Elever glade for aftale: Corona fjernede de fleste lærepladser

- Det gør forhåbentligt, at vi kan få vendt om på de rigtig kedelige tal, der viser, at der er underskrevet 70 procent færre lærlingeaftaler under coronakrisen sammenlignet med sidste år, siger han.

Mange af de elever, der stod uden læreplads, da coronavirusset kom til Danmark, har ifølge Anton Bay Hansen haft umådeligt svært ved at finde en elev- eller lærlingeplads.

- Især de brancher, der har med mennesker at gøre, lukkede jo helt ned. Derfor har virksomhederne ikke kunnet tage en lærling, siger han.

- Det håber vi kan blive forandret nu, så eleverne kan komme ud og fortsætte deres uddannelse.

Den forhåbningsfulde melding kommer, efter at regeringen og arbejdsmarkedets parter torsdag aften er blevet enige om at fordele 5,4 milliarder kroner til danske virksomheder for at sikre flere lærepladser.

Pengene kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som både private og offentlige arbejdsgivere betaler til. Med bidragene finansierer arbejdsgiverne kollektivt hinandens udgifter for elever.

Men en for høj opkrævning af bidraget har medført en opsparing i AUB på 5,4 milliarder kroner ved udgangen af 2020, som nu bruges i den nye aftale.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som er en af parterne bag aftalen, er der tilfredshed med resultatet.

- Jeg synes, at der er opnået en god balance med denne her aftale. Vi har sikret, at nogle af de for meget indbetalte penge kommer tilbage til virksomhederne, som har behov for likviditet, siger DA's direktør, Jacob Holbraad.

- Det holder hånden under virksomhederne og gør, at de kan være med til at sikre, at der bliver flere faglærte i dette land.

Aftalen vækker også glæde i Danske Regioner, som er arbejdsgiver for social- og sundhedsassistenter under uddannelse.

- Jeg glad for, at vi med denne her aftale er med til at sikre, at unge også kan tage en erhvervsuddannelse og gennemføre den, også når vi er midt i en coronakrise, siger Danske Regioners næstformand, Ulla Astman (S).

- Erhvervsuddannede social- og sundhedsmedarbejdere gør hver dag en kæmpestor forskel for patienter og pårørende i vores sundhedsvæsen.