Elever frygter forslag fra Alternativet: Fastholder karakterræs

Et forslag fra Alternativet om en karakterbonus til studerende, der venter et år med at søge ind på universitetet, løber ind i krads kritik fra klasseværelserne på gymnasierne.

- Vi synes, det er et rigtig dårligt forslag, Alternativet kommer med. De unge skal ikke styres i hverken den ene eller anden retning, siger han.

- Den her karakterbonus vil være med til at opretholde et kunstigt højt karakterniveau og være med til at fastholde det usunde karakterræs, der er i dag.

Som systemet er i dag, bliver studerende belønnet, hvis de hurtigt søger ind på landets universiteter.

Hvis man gør det inden for to år, må man gange sit karaktersnit med 1,08. Det er samme bonus, som Alternativet vil give, hvis man venter et eller flere år på at søge ind på universitet.

Også de universitetsstuderende spærrer øjnene op over Alternativets forslag.

- Jeg må indrømme, jeg er meget forundret over forslaget, siger forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost.

- Alternativet vil ellers meget gerne profilere sig på, at man skal stoppe præstationsræset. Så synes jeg, at det er lidt sjovt, at foreslå en omvendt karakterbonus.

- Vi mener ikke, at de unge skal styres af alle mulige incitamenter baseret på, hvad politikerne ønsker sig.

Hun understreger ligesom Yazdani, at en karakterbonus, uanset hvordan den er skruet sammen, hæver karaktergennemsnittet kunstigt.

Der er også en bonus for elever i gymnasiet, der tager et ekstra fag på højeste niveau.

- De der styringsredskaber skal vi smide ud, siger Sana Mahin Doost.

- Unge er en broget skare, der ikke kan sættes formel. Det skal politikere til både højre og venstre altså lære: De skal ikke bestemme, om vi skal tage et sabbatår eller ikke tage et sabbatår.

- Man booster en karakterskala til skade for læringen. Og de her bonusser har intet med faglighed at gøre.