Elbæk vil være elsker hvis regering er gift med støttepartier

Partiet fastholder, at det tilhører grøn blok og ikke rød. Det siger politisk leder Uffe Elbæk (AL) onsdag efter et forhandlingsmøde. Alligevel byder partiet sig til.

Jo flere, jo bedre, mener Alternativet, der er blevet indbudt til at deltage i forhandlingerne om finansloven for næste år efter at have stået udenfor i omkring en måned.

- Regeringen har lavet et gruppeægteskab med De Radikale, Enhedslisten og SF. Med et smil på læben har vi sagt, at vi er elskerinden. Så hvis finansministeren synes, at nu skal det være lidt sjovere, så kan han ringe efter os. Det er sagt med et stort smil på læberne, siger Uffe Elbæk.

Efter at have stået uden for forhandlingerne om finansloven for næste år har finansminister Nicolai Wammen (S) indbudt partiet til at deltage i de videre forhandlinger.

Socialdemokratiet indgik i sommer et forståelsespapir med støttepartierne, der lod partiet danne regering. Den aftale var Alternativet ikke en del af.

- Det er en ny parlamentarisk konstruktion, hvor vi på den ene side ikke er en del af forståelsespapiret. Samtidig ønsker vi, at denne regering skal lykkes med sit grønne projekt.

- Vi står der, hvor vi hele tiden har stået. Vi har ikke peget på regeringen. Men på den anden side vil vi gerne arbejde meget konstruktivt sammen med regeringen, siger Elbæk.

Han vil ikke sige, at det var en fejl at melde Alternativet ud af rød blok.

- Det har vi diskuteret indbyrdes, men konklusionen er den samme. Hvis man siger ét før et valg, skal man også holde fast i det efter et valg, siger Elbæk.

Partiet har i en nylig evaluering konkluderet, at "personfiksering" fyldte for meget, og at partiets strategi om at tage "mandaterne ud af ligningen" var for svær at forklare.

I 2017 dannede Alternativet sin egen grønne blok, og i 2018 - et år før valgkampen - præsenterede partiet sin strategi om at tage partiets "mandater ud af ligningen" og pege på Uffe Elbæk som statsminister.

Ifølge den nylige evaluering var den strategi vanskelig at kommunikere, og der blev brugt for meget tid på den.

To eksperter i statsret slog fast, at det ikke kunne lade sig gøre rent praktisk.

Ved valget skrev vælgerne Alternativet delvist ud af ligningen, da regeringen har flertal uden partiet.