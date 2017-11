Elbæk undskylder for negative historier: De er mit ansvar

Partileder Uffe Elbæk tager i et Facebook-opslag ansvaret for den negative presseomtale, som Alternativet har oplevet den seneste tid.

Det er ikke det bedste udgangspunkt for morgendagens valg, og det undskylder Elbæk over for de mere end 350 kandidater, der er opstillet i landets kommuner og regioner, samt partiets medlemmer og tilhængere.

- Jeg vil gerne give jer alle min uforbeholdne undskyldning. Jeg er oprigtigt ked af, at I skal belemres med negative historier om ting, som jeg og mine kolleger på Christiansborg ganske enkelt skulle have klaret bedre.

Han kalder sagerne, der har været omtalt i medierne, for "uacceptable", og han hævder, at de "ikke på nogen måde er kendetegnende for Alternativet som sådan eller vores politiske sekretariat på Christiansborg".

- At det alligevel er kommet så vidt, at det overhovedet er sket, tager jeg ansvaret for som politisk leder for Alternativet, skriver han.

Han understreger samtidig, at det ikke er sidste gang, der vil blive begået fejl i partiet.

- Når det er store fejl, skal det have konsekvenser. Utvetydige.

- Og så skal vi lære af alle fejl, vi begår, uanset hvor små de må være, så vi sammen kan skabe et både klogere, grønnere og mere empatisk samfund, skriver Uffe Elbæk.

Tirsdagens kommunal- og regionsvalg er Alternativets første. Partiet blev stiftet 27. november 2013, otte dage efter valget for fire år siden.