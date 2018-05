Elbæk: Vi skal have Danmark ud af hamsterhjulet

Med en blanding af hjemmetegnede plancher, billeder af en ung Uffe Elbæk i 1968 og afspilning af Janis Joplins klassiker: "Take another little piece of my heart" taler han på Alternativets landsmøde for grundlæggende forandringer af Danmark.

I dagene op til landsmødet har Uffe Elbæk offentliggjort et visionsoplæg med 38 initiativer, der tilsammen skal føre til "Det næste Danmark".

- Vi spiller i dag kun på to strenge: forbrug og vækst. De strenge er så overspillede, at det kun er et spørgsmål om, hvornår de knækker.

- Frihed er så meget mere end frihed til forbrug og vækst.

- Vi skal have Danmark ud af hamsterhjulet, siger Uffe Elbæk til klapsalver fra de 430 fremmødte på landsmødet.

Ifølge Elbæk er alt til diskussion i hans 27 sider lange udspil - undtagen "ambitionen på fællesskabets og planetens vegne".

Danmark skal være bæredygtigt og mere lige, siger Uffe Elbæk, der blandt andet genfremsætter forslaget om en 30 timers arbejdsuge og samtidig vil give naturen rettigheder på lige fod med individer.

Et af de mest kontroversielle forslag i udspillet er, at virksomheder og individer i mindre grad skal have lov at eje den jord, "de dyrker, bygger eller bor på".

Jorden "låner" man af fællesskabet, og ejerskab skaber ulighed, mener Elbæk.

Alternativets politiske leder vil også lade fællesskabet tage flere værdier fra borgere, når de arver:

- I fremtiden skal man naturligvis kunne arve personlige genstande, ejendom med affektionsværdi og mindre pengesummer.

- Men vi skal begrænse mulighederne for at få overdraget store ejendomsbesiddelser og formuer, blot fordi man er født i en bestemt familie, hedder det i udspillet.

Uffe Elbæk kalder oplægget for et visionspapir. Han er ærgerlig over, at udspillet bliver kritiseret for ikke at indeholde finansiering af de enkelte initiativer:

- Alternativet kan godt regne, fastslår Elbæk i sin tale til landsmødet og fremhæver, at partiet de seneste år har fremsat udspil til finanslov med anvisning af finansiering.

Spørgsmål: Men hvis I godt kan regne, hvorfor kan I så ikke sige, hvor pengene skal komme fra de 38 initiativer?

- I første omgang synes jeg, at vi skal diskutere principper. Vi skal diskutere helt grundlæggende, strukturelle spørgsmål om, hvordan vi indretter vores samfund. Hvad vi tillægger værdi, og hvad vi ikke tillægger værdi.

- Hvis det så skal føres ud i livet, så skal vi sætte kroner og øre på, siger Elbæk.

Han kalder det "befriende", hvis andre partier ville komme med lignende visionsoplæg uden kroner og øre på alle forslag.

- Jeg vil elske at se visioner fra de andre partier for, hvordan vi kan gøre tingene helt anderledes, siger Elbæk.